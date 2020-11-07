Белорусский атлет Сергей Заславский установил новый рекорд
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский мастер силовых видов спорта Сергей Заславский установил новый рекорд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский мастер силовых видов спорта Сергей Заславский установил новый рекорд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Трехкратный рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса Сергей Заславский побил мировой рекорд в отжиманиях от пола на кулаках за 60 секунд с результатом 101 раз. Это достижение белорусского атлета официально зафиксировала бригада арбитров во главе с судьей международной категории Сергеем Мацкевичем.
Мероприятие прошло на базе столичного
Совсем недавно там же Сергей Заславский установил мировой рекорд в отжимании на кулаках за 45 секунд — 82 раза.