Белорусский атлет Сергей Заславский установил новый рекорд

Трехкратный рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса Сергей Заславский побил мировой рекорд в отжиманиях от пола на кулаках за 60 секунд с результатом 101 раз. Это достижение белорусского атлета официально зафиксировала бригада арбитров во главе с судьей международной категории Сергеем Мацкевичем.