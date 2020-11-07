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15:51 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский атлет Сергей Заславский установил новый рекорд

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский мастер силовых видов спорта Сергей Заславский установил новый рекорд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Трехкратный рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса Сергей Заславский побил мировой рекорд в отжиманиях от пола на кулаках за 60 секунд с результатом 101 раз. Это достижение белорусского атлета официально зафиксировала бригада арбитров во главе с судьей международной категории Сергеем Мацкевичем.

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Мероприятие прошло на базе столичного физкультурно-оздоровительного комплекса «Уручье» в рамках спортивно-патриотического проекта «За сильную Беларусь». Его совместно проводят Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» и ГУ «Первомайский ФОЦ».

Совсем недавно там же Сергей Заславский установил мировой рекорд в отжимании на кулаках за 45 секунд — 82 раза.

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