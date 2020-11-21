Россиянка Каплина обновила мировой рекорд в скорости на ЧЕ по скалолазанию в Москве
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россиянка Юлия Каплина установила новый мировой рекорд в дисциплине «скорость» у женщин на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве.
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россиянка Юлия Каплина установила новый мировой рекорд в дисциплине «скорость» у женщин на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве.
Соревнования стартовали с женской квалификации в соревнованиях на скорость в субботу. Каплина преодолела 15-метровую вертикальную трассу за 6,964 секунды. Прежнее достижение составляло 6,995 секунды и принадлежало индонезийке Ариэс Сусанти Рахаю.
Результат также будет являться рекордом Европы. Континентальные достижения фиксируются впервые в истории.
Для Каплиной это десятый мировой рекорд, прежние девять она установила в период с 2013 по 2017 годы.
В субботу в 18:00 мск начнется финал в дисциплине «скорость». Чемпионат Европы завершится 28 ноября.