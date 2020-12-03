Путин призвал поддержать кибатлетов и производителей электроколясок

На встрече выступил пилот-испытатель Юрий Ларин, занявший второе место в направлении «электроколяски» на чемпионате Cybathlon 2020, он рассказал президенту, что российская сборная добилась хороших результатов на прошедших соревнованиях благодаря поддержке и тщательной подготовке.
«Прошу вас дать поручение Минпромторгу России обеспечить подготовку к соревнованиям 2024 года», — попросил Ларин Путина.
«Безусловно, все будем делать для того, чтобы поддержать нашу сборную и на следующих соревнованиях в цикле 2021−2024 годов. И, разумеется, нужно сделать все, чтобы поддержать наших производителей колясок», — ответил президент.
«Денис Валентинович, вы слышали, да? Обращение было в адрес вашего ведомства», — обратился Путин к главе Минпромторга РФ Мантурову.
«Конечно же, будем поддерживать и готовить команду. В 2024 году также уверен, что наши ребята достойно выступят на соревновании», — ответил Мантуров.
Да, это средства небольшие. В рамках конгрессно-выставочной деятельности у нас всегда предусмотрены резервы, поэтому и в этом году мы сделали, и на следующий этап обязательно обеспечим.
Денис МантуровГлава Минпромторга РФ
Путин уточнил, заложены ли уже конкретные планы. «Да, это средства небольшие. В рамках конгрессно-выставочной деятельности у нас всегда предусмотрены резервы, поэтому и в этом году мы сделали, и на следующий этап обязательно обеспечим. Деньги предусмотрены», — пообещал Мантуров.
«Юрий Валерьевич, слышали? Все будет нормально, уверен. И хочу пожелать успехов нашей сборной. Спасибо вам», — заключил президент.