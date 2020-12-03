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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин призвал поддержать кибатлетов и производителей электроколясок

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал поддержать российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях для кибатлетов, и производителей электроколясок.

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Источник: РИА "Новости"

На встрече выступил пилот-испытатель Юрий Ларин, занявший второе место в направлении «электроколяски» на чемпионате Cybathlon 2020, он рассказал президенту, что российская сборная добилась хороших результатов на прошедших соревнованиях благодаря поддержке и тщательной подготовке.

«Прошу вас дать поручение Минпромторгу России обеспечить подготовку к соревнованиям 2024 года», — попросил Ларин Путина.

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«Безусловно, все будем делать для того, чтобы поддержать нашу сборную и на следующих соревнованиях в цикле 2021−2024 годов. И, разумеется, нужно сделать все, чтобы поддержать наших производителей колясок», — ответил президент.

«Денис Валентинович, вы слышали, да? Обращение было в адрес вашего ведомства», — обратился Путин к главе Минпромторга РФ Мантурову.

«Конечно же, будем поддерживать и готовить команду. В 2024 году также уверен, что наши ребята достойно выступят на соревновании», — ответил Мантуров.

Да, это средства небольшие. В рамках конгрессно-выставочной деятельности у нас всегда предусмотрены резервы, поэтому и в этом году мы сделали, и на следующий этап обязательно обеспечим.
Денис Мантуров
Глава Минпромторга РФ

Путин уточнил, заложены ли уже конкретные планы. «Да, это средства небольшие. В рамках конгрессно-выставочной деятельности у нас всегда предусмотрены резервы, поэтому и в этом году мы сделали, и на следующий этап обязательно обеспечим. Деньги предусмотрены», — пообещал Мантуров.

«Юрий Валерьевич, слышали? Все будет нормально, уверен. И хочу пожелать успехов нашей сборной. Спасибо вам», — заключил президент.

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