Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейкингу в 2021 году
Ранее исполком МОК включил этот вид спорта в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Ранее исполком МОК включил этот вид спорта в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
Ранее исполком Международного олимпийского комитета включил брейкинг в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейкингу в 2021 году, — сказал Пермяков. — Мы надеемся на положительное решение этого вопроса, тогда первый в истории чемпионат Европы по брейкингу пройдет в городе Сочи. Мы намерены собрать хорошую компанию европейских стран, чтобы в турнире приняли участие ведущие брейкеры Европы и России».
Брейкинг дебютировал в качестве олимпийского вида на юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в