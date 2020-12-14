24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе

Авария произошла 13 декабря под Сургутом. Автомобиль ВАЗ-2114, на пассажирском сиденье которого был спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.

Пассажиры и водитель Toyota не пострадали, водитель ВАЗ был доставлен в травматологическую больницу в тяжелом состоянии, а Темирсултанов скончался на месте. Ему было 24 года.