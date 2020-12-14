24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе
Чемпион России и Европы по армрестлингу Аслан Темирсултанов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщается в
Чемпион России и Европы по армрестлингу Аслан Темирсултанов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщается в
Авария произошла 13 декабря под Сургутом. Автомобиль ВАЗ-2114, на пассажирском сиденье которого был спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.
16 октября сообщалось, что футболист Султан Саиф, выступавший в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), разбился насмерть вместе со своей семьей. Саиф и его сын скончались на месте, супруга футболиста умерла в больнице.
9 июля погиб сингапурский футболист Хафиз Рахим. 36-летний