Ксения Маричева выиграла чемпионат России по скейтбордингу
КРАСНОДАР, 26 апреля. /ТАСС/. Ксения Маричева стала чемпионкой России по скейтбордингу в дисциплине «улица». Соревнования завершились в Краснодаре в воскресенье.
КРАСНОДАР, 26 апреля. /ТАСС/. Ксения Маричева стала чемпионкой России по скейтбордингу в дисциплине «улица». Соревнования завершились в Краснодаре в воскресенье.
Второе место заняла Екатерина Шенгелия, третьей стала Александра Петрова.
«Погода не удалась, пошел дождь и лишил нас мужского финала, но думаю, что результат был бы примерно таким же, — рассказал ТАСС глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. — Невероятный результат мы сегодня увидели у представителя Краснодарского края Семы Кутузова, которому удавалось все, что он хотел сделать. Знаем его давно, он в скейтбординге не просто не первый год, но и не первое десятилетие, Семен достоин того, чтобы быть в сборной, хотя и не сразу к этому пришел, был таким “героем улиц”. Рад, что у нас новый чемпион России, может быть, это придаст дополнительной мотивации
«Во время женских соревнований в одном парке катались три поколения скейтеров. Катя Шенгелия, участвовавшая в
Чемпионат России является этапом отбора на Олимпийские игры. Олимпийские медали в скейтбординге впервые в истории разыграют на Играх в Токио. Соревнования пройдут в дисциплинах «улица» и «парк» в мужском и женском зачетах. Участники олимпийского турнира по скейтбордингу определятся по результатам чемпионата мира и олимпийскому рейтингу, в зачет которого идут и результаты завершившегося чемпионата России.