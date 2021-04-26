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09:35 (мск), источник: ТАСС

Ксения Маричева выиграла чемпионат России по скейтбордингу

КРАСНОДАР, 26 апреля. /ТАСС/. Ксения Маричева стала чемпионкой России по скейтбордингу в дисциплине «улица». Соревнования завершились в Краснодаре в воскресенье.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла Екатерина Шенгелия, третьей стала Александра Петрова. Из-за неблагоприятных погодных условий мужской финал был отменен, победитель чемпионата России определился по результатам квалификации, где лучшим стал Семен Кутузов. Второе место занял Константин Кабанов, третье — Ивон Мартинес.

«Погода не удалась, пошел дождь и лишил нас мужского финала, но думаю, что результат был бы примерно таким же, — рассказал ТАСС глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. — Невероятный результат мы сегодня увидели у представителя Краснодарского края Семы Кутузова, которому удавалось все, что он хотел сделать. Знаем его давно, он в скейтбординге не просто не первый год, но и не первое десятилетие, Семен достоин того, чтобы быть в сборной, хотя и не сразу к этому пришел, был таким “героем улиц”. Рад, что у нас новый чемпион России, может быть, это придаст дополнительной мотивации кому-то из ребят, кто традиционно входил в число лидеров».

«Во время женских соревнований в одном парке катались три поколения скейтеров. Катя Шенгелия, участвовавшая в X-Games, самая известная за рубежом российская скейтбордистка, которая вернулась после череды травм и заняла второе место. Еще одно поколение — 18-летняя Ксюша Маричева, победительница чемпионата и наш лидер сборной, также всегда рядом с пьедесталом была и Саша Петрова, здорово, что у нее получилось. Она очень системно относится к скейтбордингу, у нее большое будущее, в том числе и как у судьи международного уровня. Фантастический результат мы увидели у Маши Ожиговой и Рады Терещенко, наши младшие девочки заняли ближайшие к пьедесталу места», — добавил Вдовин.

Чемпионат России является этапом отбора на Олимпийские игры. Олимпийские медали в скейтбординге впервые в истории разыграют на Играх в Токио. Соревнования пройдут в дисциплинах «улица» и «парк» в мужском и женском зачетах. Участники олимпийского турнира по скейтбордингу определятся по результатам чемпионата мира и олимпийскому рейтингу, в зачет которого идут и результаты завершившегося чемпионата России.

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