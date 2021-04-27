Все участники чемпионата мира по скалолазанию поддержали его проведение в России

Чемпионат мира по скалолазанию должен пройти в Москве в сентябре. Согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства Россия не может принимать у себя турниры подобного масштаба до декабря 2022 года.

«В решении Спортивного арбитражного суда говорится о том, что международная федерация должна приложить все усилия для того, чтобы перенести турнир или объяснить, почему перенос невозможен, — пояснил Бычков. — Мероприятия такого уровня готовятся не один год, наш чемпионат заявлялся за два года — в 2019 году. А подготовка началась еще даже до заявочной комиссии. Сейчас просто нет кандидатов, которые взялись бы за проведение такого турнира, и все прекрасно понимают, что никто за это не возьмется, даже за полгода до старта соревнований».