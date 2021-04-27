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27 апреля, источник: ТАСС

Все участники чемпионата мира по скалолазанию поддержали его проведение в России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Все потенциальные участники чемпионата мира по скалолазанию поддержали проведение соревнования в Москве, хотя окончательное решение по турниру еще не принято. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

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Чемпионат мира по скалолазанию должен пройти в Москве в сентябре. Согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства Россия не может принимать у себя турниры подобного масштаба до декабря 2022 года.

«В решении Спортивного арбитражного суда говорится о том, что международная федерация должна приложить все усилия для того, чтобы перенести турнир или объяснить, почему перенос невозможен, — пояснил Бычков. — Мероприятия такого уровня готовятся не один год, наш чемпионат заявлялся за два года — в 2019 году. А подготовка началась еще даже до заявочной комиссии. Сейчас просто нет кандидатов, которые взялись бы за проведение такого турнира, и все прекрасно понимают, что никто за это не возьмется, даже за полгода до старта соревнований».

«Все соглашения давно подписаны, президент международной федерации понимает, что перенос чемпионата мира из Москвы будет равен его отмене, так что-либо отменять, либо проводить у нас. Все документы направлены в WADA (Всемирное антидопинговое агентство), была проведена конференция, в которой приняли участие порядка 60 стран, все потенциальные участники соревнований, и нас попросили рассказать, как проходит подготовка. Мы все горячо поддержали то, что чемпионат надо проводить в России, пожелали удачи. Это было в начале апреля, а сейчас мы ждем окончательного решения», — добавил Бычков.

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