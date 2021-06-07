Россиянин Каймин потерпел первое поражение на чемпионате мира по игре го

После третьего игрового дня 20-летний Каймин занимает седьмое место в таблице с двумя победами и одним поражением. В турнире принимают участие 57 игроков, лидирует одержавший три победы китаец Ма Тяньфан. В четвертом раунде Каймин сыграет с представителем Германии Лукасом Крамером.

Каймин выступает на чемпионате мира под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой — белые. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Нынешний чемпионат мира по го является 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.