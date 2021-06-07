Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Украина
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Латвия
Футбол. Сборные
11:00
Сербия
Ямайка
11
Хоккей. НХЛ
8.06
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.06
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
51
Все события
Фоторепортажи
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15Звезды, которых не будет на Евро
09:00 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Каймин потерпел первое поражение на чемпионате мира по игре го

ТАСС, 7 июня. Россиянин Вячеслав Каймин проиграл представителю Тайваня Чань Теню в третьем раунде чемпионата мира по игре го. Турнир проходит во Владивостоке на острове Русский без зрителей.

Наверх

После третьего игрового дня 20-летний Каймин занимает седьмое место в таблице с двумя победами и одним поражением. В турнире принимают участие 57 игроков, лидирует одержавший три победы китаец Ма Тяньфан. В четвертом раунде Каймин сыграет с представителем Германии Лукасом Крамером.

Каймин выступает на чемпионате мира под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой — белые. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Нынешний чемпионат мира по го является 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
История Золушки. Канада выиграла ЧМХ, начав турнир с 3 поражений
Страсти вокруг Кубка Америки: угроза бойкота и секс-скандал
Серхио Рамос покинет «Реал». Мадридцы готовят проводы капитана
Защитник сборной России пропустит первые две игры на Евро-2020
Получивший травму в финале ЛЧ игрок присоединился к бельгийцам
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
Мазепин не намерен служить в российской армии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь