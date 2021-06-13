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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб — Евлоеву: брат, отличная победа

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил бойца полулёгкого дивизиона Мовсара Евлоева с победой на турнире UFC 263.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил бойца полулёгкого дивизиона Мовсара Евлоева с победой на турнире UFC 263.

Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма» разместил фото Евлоева, наложив на него следующую запись:

«Поздравляю, брат. Отличная победа», — написал Нурмагомедов.

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Напомним, Мовсар Евлоев выступил в предварительном карде турнира UFC 263. Его соперником был Хаким Даводу. По итогам трёх раундов россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации. Добавим, что Евлоев прервал серию Даводу из пяти побед. В предыдущей схватке Хаким справился с Зубайрой Тухуговым.

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