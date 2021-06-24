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24 июня, источник: Sports.Ru

Первая казахстанка в UFC Агапова вернется в октагон в сентябре

Ставшая первым бойцом UFC с казахстанским паспортом Мария Агапова продолжает подготовку к возвращению в октагон.

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Мария разместила пост на своей странице в Instagram, где озвучила ориентировочную дату возвращения: «Продолжаю готовиться на свой бой на базе “ММА Мастерс”. Возвращение планируется в сентябре. Как и вы, жду анонса боя».

Во время загрузки произошла ошибка.

24-летняя представительница женского наилегчайшего веса свой последний бой провела в августе 2020 года, проиграв техническим нокаутом американке Шэне Добсон.

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