Первая казахстанка в UFC Агапова вернется в октагон в сентябре
Ставшая первым бойцом UFC с казахстанским паспортом Мария Агапова продолжает подготовку к возвращению в октагон.
Ставшая первым бойцом UFC с казахстанским паспортом Мария Агапова продолжает подготовку к возвращению в октагон.
Мария разместила пост на своей странице в Instagram, где озвучила ориентировочную дату возвращения: «Продолжаю готовиться на свой бой на базе “ММА Мастерс”. Возвращение планируется в сентябре. Как и вы, жду анонса боя».
24-летняя представительница женского наилегчайшего веса свой последний бой провела в августе 2020 года, проиграв техническим нокаутом американке Шэне Добсон.