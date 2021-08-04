Российская скалолазка расплакалась из-за падения на олимпийской трассе. Она была в шаге от мирового рекорда

Каплина показала высокое время в первой попытке (7,65), за счет которого находится на высоком 5-м месте. Но во второй попытке россиянка шла на мировой рекорд и сорвалась в последний момент, не дотянувшись до сенсора, фиксирущего финиш, насколько сантиметров.