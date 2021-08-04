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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

Скалолазки Каплина и Мешкова не вышли в финал Олимпиады в многоборье

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Российские скалолазки Юлия Каплина и Виктория Мешкова не прошли квалификацию олимпийского турнира в многоборье на Играх в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам лазания на скорость, боулдеринга и лазания на трудность Мешкова стала девятой, Каплина — 17-й.

Лучшей в квалификации стала словенка Янья Гарнбрет.

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