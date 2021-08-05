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5 августа, источник: ТАСС

Испанец Лопес завоевал золото Олимпийских игр в скалолазании

Серебро досталось американцу, бронза — австрийцу.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Испанский скалолаз Альберто Лопес стал победителем Олимпийских игр в Токио в многоборье.

Испанец набрал в сумме за три вида 28 баллов. Второе место занял американец Натаниэль Коулман (30), третьим стал австриец Якоб Шуберт (35). Россиянин Алексей Рубцов не смог выйти в финал. В многоборье входят дисциплины «скорость», «боулдеринг» и «трудность».

Скалолазание впервые представлено на Олимпийских играх, награды будут разыграны только в многоборье. Российскую команду на турнире представляют Рубцов, а также Юлия Каплина и Виктория Мешкова, которые ранее не смогли выйти в финал.

Испанская команда занимает 18-е место в общем зачете, завоевав три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Лидируют китайцы (34−24−16), вторыми идут американцы (29−35−27), третьими — японцы (22−10−14), четвертыми — австралийцы (17−5−19). Российская команда занимает пятое место (16−22−20).

Олимпиада завершится 8 августа.

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