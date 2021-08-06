Словенка Гарнбрет стала первой олимпийской чемпионкой в скалолазании
Серебро и бронзу завоевали представительницы Японии.
Серебро и бронзу завоевали представительницы Японии.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Словенка Янья Гарнбрет стал победительницей многоборья в скалолазании на Олимпийских играх в Токио.
По итогам трех дисциплин (скорость, боулдеринг, трудность) ее результат составил 5 баллов. Второй стала японка Михо Нонака (36), третьей — японка Акиё Ногути (48).
Гарнбрет 22 года, она является семикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.
Скалолазание впервые представлено на Олимпийских играх, награды разыгрываются только в многоборье. Россиянки Виктория Мешкова и Юлия Каплина в финал пробиться не смогли.
В общем медальном зачете Олимпиады первое место занимает команда Китая (35−26−17), вторыми идут американцы (31−35−31), третьими — японцы (24−11−16), четвертыми — британцы (18−18−19), пятыми — россияне (17−23−22).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.