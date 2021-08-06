Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
12ПСЖ представил Месси
6 августа, источник: ТАСС

Словенка Гарнбрет стала первой олимпийской чемпионкой в скалолазании

Серебро и бронзу завоевали представительницы Японии.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Словенка Янья Гарнбрет стал победительницей многоборья в скалолазании на Олимпийских играх в Токио.

По итогам трех дисциплин (скорость, боулдеринг, трудность) ее результат составил 5 баллов. Второй стала японка Михо Нонака (36), третьей — японка Акиё Ногути (48).

Гарнбрет 22 года, она является семикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

Скалолазание впервые представлено на Олимпийских играх, награды разыгрываются только в многоборье. Россиянки Виктория Мешкова и Юлия Каплина в финал пробиться не смогли.

В общем медальном зачете Олимпиады первое место занимает команда Китая (35−26−17), вторыми идут американцы (31−35−31), третьими — японцы (24−11−16), четвертыми — британцы (18−18−19), пятыми — россияне (17−23−22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
Дзюба почти не сыграл на глазах у Карпина. В сборную не поедет?
Софья Великая прокомментировала зарплаты российских футболистов
Карпин вызвал в сборную лучшего молодого футболиста России
Когда Месси дебютирует за «ПСЖ»? Во Франции назвали четкую дату
«ПСЖ» готов предложить Погба зарплату 600 тыс. евро в неделю
ЦСКА прокомментировал слухи о возможном уходе Фукса в «Сельту»
«Спартак» не может согласовать агентские для продления Жиго
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь