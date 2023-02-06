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14:21 (мск), источник: ТАСС

В Турции из-за землетрясения отменили все спортивные мероприятия

Соревнования приостановлены до дальнейшего уведомления.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 6 февраля. Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу в понедельник на своей странице в Twitter сообщил об отмене из-за землетрясения всех спортивных национальных мероприятий на территории страны.

«Все национальные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления по чрезвычайным ситуациям», — написал Касапоглу.

В ночь на понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение, которое ощущалось в 10 провинциях. Президент страны Реджеп Эрдоган назвал произошедшее крупнейшим стихийным бедствием для республики с 1939 года. В связи с этим в Турции объявили самый высокий уровень тревоги, который предусматривает международную помощь.

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