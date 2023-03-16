Сбежал из страны, а теперь жалеет об этом. Первый футболист, покинувший СССР, изменил свое мнение

Несмотря на то, что обычно первым легионером советского футбола называют Анатолия Зинченко, уехавшего в австрийский «Рапид» в 1980 году из ленинградского «Зенита», фактически это не совсем так. Еще в 1975-м чемпионат СССР покинул Василис Хадзипанагис — он отправился в чемпионат Греции и стал одной из главных легенд местного футбола.

Несложно догадаться, что Василис — этнический грек, но родился он в советском Ташкенте. Его родители, вынужденные мигрировать из Салоник по политическим причинам (из-за поражения греческой коммунистической партии в гражданской войне и восстановлении монархии), перебрались в СССР еще в 1949 году. В начале 70-х их сын начал карьеру в местном «Пахтакоре», забив гол в дебютной игре против донецкого «Шахтера».

За «Пахтакор» Василис играл совсем недолго — он уехал, когда ему исполнился 21 год. Но к этому моменту Хадзипанагис успел провести 96 матчей и забить 22 мяча. Показатели для среднего «Пахтакора» были просто роскошными.

Василис на снимке — справа.

Окончательно снимает вопрос, можно ли считать Василиса в полной мере советским футболистом, его принадлежность к сборной СССР. Он выступал за молодежную команду, вызывался в главную (пусть и не сыграл за нее ни одного матча) и провел четыре матча за олимпийскую, приняв участие в отборе на Игры 1976 года. Правда, сам Василис вряд ли был этому рад — факт выступлений за советскую сборную не позволил ему уже после переезда защищать цвета греческой национальной команды.

Наверняка Хадзипанагис так и остался бы играть за сборную СССР, если бы не очередные политические изменения на его исторической родине. В середине 70-х в результате референдума (а до этого — и военного переворота) Греция стала парламентской республикой с новой конституцией. В результате этих перемен этническим грекам было разрешено вернуться: и, хотя родители Василиса не планировали этого делать, он настоял.

«Родители убедили меня вернуться в Грецию? Наоборот! Я — их! Не сказал бы, что отец очень уж туда рвался. А я мечтал о Греции. Вбил себе в голову — “земля предков”, — вспоминал для “СЭ” Василис.

Несмотря на приглашения от первых клубов советского союза (Хадзипанагис упоминал в интервью «Спартак» и «Динамо»), Василис отправился в Грецию, устроившись в средний «Ираклис». За него Василис играл всю оставшуюся карьеру — до 1991 года.

В Греции талант Василиса раскрылся в полной мере — остается лишь жалеть, что он не остался в СССР и не поиграл за главную сборную. С другой стороны, останься он в «Пахтакоре», Василис мог бы погибнуть в авиакатастрофе 1979 года. В любом случае судьба сложилась иначе — Хадзипанагис стал легендой не только «Ираклиса», но и всего греческого футбола: в 2003-м местная федерация футбола признала его лучшим игроком Греции за последние 50 лет.

Все причины для этого были. Василис забил за карьеру шесть мячей прямым ударом с угловых только в официальных матчах, выступал за сборную мира и даже в наши дни удостаивается сравнений с Лео Месси — из-за схожести дриблинга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ip0ujEjq5PM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, такие аналогии проводит и сам Василис.

«Кто из нынешних футболистов напоминает меня? Месси. Так в Греции многие говорят. Что-то общее между нами есть — скорость, техника, короткие движения. Я, правда, повыше ростом».

Карьера Хадзипанагиса могла быть по-настоящему великой — им интересовались «Арсенал», «Штутгарт», «Лацио» и все большие клубы Греции. Но, по словам самого Василиса, ничего не сложилось из-за позиции «Ираклиса», который не желал его отпускать: «В Греции были дикие законы. Подписал-то я с “Ираклисом” контракт на два года — однако по этим законам 10 лет клуб автоматически мог его продлевать без моего желания. Свободным стал в 33 года — какой там “Арсенал”, поздно было ехать».

После окончания карьеры в 1991-м Василис работал спортивным директором в федерации футбола Греции, а потом открыл свою академию. Сейчас ему 67 — он несколько раз приезжал в Россию и Узбекистан, а еще до сих пор свободно говорит на русском.