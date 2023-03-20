«Превратили в бабищу 40+». Даже самые преданные фанаты Загитовой в шоке из-за жуткого выступления Алины

Олимпийская чемпионка Алина Загитова была фаворитом турнира шоу-программ: последний стартовый номер, опыт работы на ТВ, большая узнаваемость за пределами фигурного катания и мощная поддержка болельщиков. Но образ Мэрилин Монро оказался слишком простым и клишированным — фигуристка заняла девятое место и не получила ни одного специального приза.

Болельщики Загитовой были не в восторге от такого выступления. Даже на сайте Sports.ru, где обычно в комментариях поддерживают Алину.

«Люблю Алину, но очень бледная программа. Очень схалтурил Глейх (Даниил Глейхенгауз, хореограф), очень. Программа ни о чем и не идет Алине!» — говорит один комментатор.

«Категорически не понравился этот образ…» — грустит второй.

«Ужас… Надо же было так изуродовать симпатичную девчонку. Превратили в бабищу 40+. Ну и идея слишком уж “избитая”. Кто только не пародировал эту ситуацию с платьем и все остальное», — отмечает третий.

В комментариях телеграм-канала Sport24 «Фигурка» тоже царило разочарование по поводу номера. Немногочисленные отзывы с позитивной оценкой получили много дизлайков.

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«Монро с AliExpress», — говорит Алена.

«Образ Монро — это такая коварная вещь. Сама Монро — манкая и соблазнительная. Все кто ее пытаются ее изобразить, получаются жуткой пошлятиной. Загитова превзошла сама себя в пошлости», — пишет пользователь с ником Ульянова.