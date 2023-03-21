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21 марта, источник: ТАСС

На северо-востоке Москвы возведут 14 спорткомплексов по программе развития территорий

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самый большой спортивный объект площадью 16 тыс. кв. м. построят в Северном Медведкове.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Северо-Восточный административный округ столицы стал лидером по количеству спортивных объектов, планируемых к реализации в рамках одобренных в 2022 году проектов комплексного развития территорий. Общая площадь спортивной инфраструктуры в округе составит более 93 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества во вторник.

«На северо-востоке столицы предусмотрено строительство спортивных объектов общей площадью более 93 тыс. кв. м. Новые объекты построят в десяти районах», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что самый большой спортивный объект возведут в Северном Медведкове — его площадь превысит 16 тыс. кв. м.

«Сейчас на участке площадью более 26 га вдоль Полярного проезда и Широкой улицы расположены гаражи и складские помещения. На их месте появится спортивный комплекс, а также промышленные и общественно-деловые объекты. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет создано более 11,5 тыс. новых рабочих мест», — уточнил Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит 3 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

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