Девушка русского футболиста снялась в откровенной фотосессии. Он ее боготворит: «Она готовит, читает, развивается»
Алина Бурдина, девушка 21-летнего футболиста «Краснодара» Сергея Волкова, снялась в откровенной фотосессии.
Алина Бурдина, девушка 21-летнего футболиста «Краснодара» Сергея Волкова, снялась в откровенной фотосессии.
Одним из пикантных снимков девушка поделилась в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), выставив напоказ привлекательную фигуру в соблазнительном образе.
Судя по информации в соцсетях, Алина родилась 16 мая 2000 года, в настоящее время ей 23 года. Рассказывая о себе, девушка пишет, что она является профессиональным визажистом.
В июльском эксклюзивном интервью Sport24 Волков в числе прочего рассказывал о своей девушке следующее: «Дома девушка готовит как надо. Она со мной читает книги, тоже развивается, во всем поддерживает меня. У меня всегда была одна девушка. Для меня в личной жизни пример — Конор Макгрегор: тоже прошел весь свой путь с одной женщиной. Это половина тебя, твой тыл. Она рядом в любой момент. Девушка меня изменила? Сто процентов. Если бы не она, я мог бы быть как типичный российский футболист: обилие девушек, отдыхаешь с кем хочешь. Тяжело быть семьянином, мужем. Но тут и проявляется настоящий мужчина. Мы еще не женаты, но это в планах. Как долго мы вместе? Семь с половиной лет, с Читы».
Волков родился в Чите, но является воспитанником академии «Краснодара». Он прошел через все команды структуры «быков». В составе основной команды «Краснодара» сыграл 54 матча, забил 2 гола, сделал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
На этой неделе, 12 сентября, Волков дебютировал в национальной команде России, сыграв в выездном товарищеском матче со сборной Катара (1:1).