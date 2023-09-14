Девушка русского футболиста снялась в откровенной фотосессии. Он ее боготворит: «Она готовит, читает, развивается»

В июльском эксклюзивном интервью Sport24 Волков в числе прочего рассказывал о своей девушке следующее: «Дома девушка готовит как надо. Она со мной читает книги, тоже развивается, во всем поддерживает меня. У меня всегда была одна девушка. Для меня в личной жизни пример — Конор Макгрегор: тоже прошел весь свой путь с одной женщиной. Это половина тебя, твой тыл. Она рядом в любой момент. Девушка меня изменила? Сто процентов. Если бы не она, я мог бы быть как типичный российский футболист: обилие девушек, отдыхаешь с кем хочешь. Тяжело быть семьянином, мужем. Но тут и проявляется настоящий мужчина. Мы еще не женаты, но это в планах. Как долго мы вместе? Семь с половиной лет, с Читы».