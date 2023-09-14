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19:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российских скейтбордистов допустили до международных турниров

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.

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Источник: AP 2023

Сообщается, что спортсмены получат право участвовать в соревнованиях под эгидой World Skate с 1 января 2024 года в статусе «индивидуальных нейтральных спортсменов».

Также отмечается, что участие россиян и белорусов в турнирах будет регламентировано специальными критериями и правилами, ​​направленными на обеспечение строгого соблюдения требований нейтралитета. Правила, основанные на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), будут обнародованы в ближайшие недели. Спортсмен, желающий получить статус «индивидуального нейтрального спортсмена», должен будет подать заявку в World Skate в соответствии с вышеупомянутыми критериями.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Скейтбординг дебютировал в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.

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