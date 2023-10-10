«Начался регресс». Дмитрий Губерниев рассказал о проблемах нашего спорта

Если завтра бойкот…

Владимир Полупанов, aif.ru: — В сентябре Исполком УЕФА с рядом оговорок принял решение допустить наши футбольные юниорские (до 17 лет) сборные до европейских турниров. Тут же понеслись заявления о бойкоте игр с россиянами от Англии, Украины, Норвегии, Польши, Прибалтики… В общем, от всех наших заклятых друзей. Как считаешь, УЕФА откатит назад?

Дмитрий Губерниев: — Сложно сказать (окончательное решение по России планировалось принять 10 октября, наш разговор состоялся накануне. — Ред.). Противодействие идёт серьёзное. Если УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) будет стоять на своём и покажет железные яйца, тогда страны, которые не захотят с нами играть, получат «баранку» (техническое поражение — Ред.) и следом дисквалификацию. Надеюсь, УЕФА не дрогнет. Больше надеяться не на что.

— А что насчёт нашего участия в Олимпийских играх?

— Зимняя Юношеская Олимпиада в Южной Корее в 2024 г. пройдёт, скорее всего, без российских спортсменов. То же самое, может быть, за редким исключением, ждёт нас и на летних Олимпийских играх в Париже.

— При этом, как я понимаю, российские спортсмены смогут поехать в Париж на Паралимпиаду-2024 в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет проявил неожиданную лояльность. Или нет?

— Наше участие в Паралимпиаде возможно только в случае, если правила допуска будут несколько смягчены. В частности, должны быть убраны бумажки, которые нужно заполнять и подписывать российским спортсменам. Я не видел этого документа, но, как слышал, он, по сути, заставляет человека идти против собственной страны. Это неприемлемо. Если уберут этот документ, считаю, надо брать вещи в охапку и ехать выступать. Даже под нейтральным флагом и без гимна.

Спорт внутреннего потребления

— Ты не будешь отрицать, что уровень российского спорта в отсутствие международных турниров падает?

— Совершенно очевидно, что начался регресс. Чемпионат мира по спортивной борьбе, прошедший недавно в Сербии, показал, что даже лучшие из лучших в условиях отрыва от серьёзных соревнований с большим трудом держат форму (россияне выступали в нейтральном статусе — Ред.).

Результаты наших борцов ниже их возможностей (взяли 5 медалей, в т. ч. 2 золотые; на турнире в 2021 г. медалей было 18, в т. ч. 4 золотые — Ред.). Чего уж тогда говорить про другие виды спорта? Если предположить, что к мировым турнирам сейчас допустят наших биатлонистов, думаю, претендовать там на что-то сможет лишь Эдуард Латыпов. Девочек в расчёт вообще не берём. Те бороться будут не за медали, а за попадание в топ-30. Впрочем, боюсь, в ближайшие несколько лет допуска биатлонистов не случится. Поэтому наша цель, и об этом говорят многие, — проводить соревнования внутри страны.

— От разговоров к делу в том же биатлоне удаётся переходить?

— В Ханты-Мансийске в ноябре впервые пройдёт двухдневный клубный турнир, куда приедут и белорусы, и китайцы. Призовой фонд большой — 8 млн руб. Частный бизнес, слава богу, помогает. И задача нашей Федерации биатлона — не препятствовать, а содействовать.

Сейчас нам, как никогда, надо объединиться. Действовать, забирать инициативу в свои руки, а не размышлять о мифических возможностях: а вдруг получится договориться с теми, кто прогнал нас отовсюду.

Движение есть. Пройдут Спартакиада, Всемирные игры дружбы, Игры стран БРИКС, ШОС и СНГ. Здорово, что Россия это делает. Это неплохая компенсация и для наших болельщиков, которым международные соревнования без участия россиян не столь интересны. Важно, чтобы и у нас, комментаторов, огонёк горел и сердце пылало. Функцию «бременского музыканта» у меня никто не отменял. Лично я продолжаю делать своё дело — передавать позитивные эмоции зрителям. Я по-прежнему тот самый осёл. И здорово, что на представления биатлонных «трубадуров» и «принцесс» приходят люди.

— А что с футболом? Вот ветеран «Спартака» Егор Титов на днях заявил, что нашим игрокам надо поскорее убегать из Российской премьер-лиги (РПЛ), если те хотят прогрессировать…

— Заявить легко, сделать сложно. Егор Титов — отличный футболист. Однако почему-то сам «не сбежал», когда был действующим игроком. Хотя все возможности у него были.

А сейчас куда им бежать из РПЛ, если даже средним европейским клубам не нужны российские футболисты? Вот Арсен Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад» (из «Динамо» — Ред.), но в основу не попадает.

Да, любой спортсмен должен стремиться в конкурентную среду, в сообщество сильнейших. Если бы я хорошо играл в футбол или в хоккей и мне бы поступило предложение стать нападающим «Вашингтон Кэпиталз» или форвардом «Барселоны», конечно, я бы согласился. Но нашим футболистам такие предложения не поступают. Потому что они — увы, лидеры рубрики «Много амбиций, мало амуниции». (Футбольная сборная России, нашумевшая в 2018-м, обречена только на товарищеские матчи и неофициальные игры. В октябре команда сыграет дважды: 12-го — с Камеруном, 16-го — с Кенией — Ред.).

— Часть людей стала менять спортивное гражданство, чтобы участвовать в международных турнирах. Тебе известно, как у них обстоят дела? Кому-то сопутствует удача?

— Я знаю только про нашу одиночницу-гребчиху Анну Прокатень (серебряный призёр Олимпиады-2020 — Ред.), которой всё нравится в Узбекистане. Она хоть и проиграла чемпионат мира в академической гребле, но выиграла чемпионат Азии. Не сомневаюсь, Прокатень поборется за олимпийскую медаль теперь уже за Узбекистан.