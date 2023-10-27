Российский школьник впал в кому и умер после тренировки по ММА
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ученик десятого класса школы города Карталы в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по смешанным единоборствам (ММА), сообщают «Известия».
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ученик десятого класса школы города Карталы в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по смешанным единоборствам (ММА), сообщают «Известия».
По информации источника, 16-летний спортсмен скончался в ночь на 26 октября. Накануне вечером подросток участвовал в тренировке по ММА, где отрабатывал болевые и удушающие приемы.
В данный момент причина смерти школьника не установлена. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.