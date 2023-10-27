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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский школьник впал в кому и умер после тренировки по ММА

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ученик десятого класса школы города Карталы в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по смешанным единоборствам (ММА), сообщают «Известия».

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Источник: Reuters

По информации источника, 16-летний спортсмен скончался в ночь на 26 октября. Накануне вечером подросток участвовал в тренировке по ММА, где отрабатывал болевые и удушающие приемы.

В данный момент причина смерти школьника не установлена. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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