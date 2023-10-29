Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов в Саудовской Аравии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239638&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду и Макгрегор встретились в Эр-Рияде перед боксёрским поединком между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну. Португалец и ирландец посетили этот бой в качестве почётных гостей.

Напомним, 29 октября Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей и остался без поражений на профессиональном ринге.