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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кто-то ещё использует так коляску?» Мария Шарапова опубликовала фото с рынка

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях повседневную фотографию.

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Источник: Соцсети

«Кто-нибудь ещё использует детскую коляску в качестве корзины на фермерском рынке?» — подписала фото Шарапова.

Напомним, Мария впервые стала мамой 1 июля 2022 года. Она родила мальчика, которого назвали Теодор.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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