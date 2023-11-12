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12 ноября, источник: Чемпионат.com

Дочь Григория Дрозда погибла после падения с 13-го этажа

13-летняя дочь бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла после падения с 13-го этажа дома в Хорошёвском районе Москвы, сообщает телеграм-канал SHOT.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что инцидент произошёл после семейного конфликта, на момент которого в квартире находилась вся семья: двое родителей и трое детей.

По информации «Московского комсомольца», причиной конфликта стала неуспеваемость в школе, и после разговора у девочки был отнят мобильный телефон.

После ссоры девочка ушла в другую комнату, а когда родители заглянули к ней, то увидели, что окно открыто, а в помещении никого нет. Тело школьницы обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

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