«Вас что, в Россию не пускают?» Лукашенко жёстко раскритиковал развитие спорта в Беларуси

«Стыдно смотреть. Порой противно. Такой спорт народу не нужен. И из бюджета никто это финансировать не будет.



А куда вас не пускают? Вас что, в Россию не пускают? Это самая спортивная сильнейшая держава нашей планеты. Я наблюдаю сейчас тщательнейшим образом (больше, уверен, чем кто-либо из вас), что происходит в РФ со спортом. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее — сейчас бегут быстрее. Там хоккей — есть хоккей. И футбол там — дай бог. Я говорю: выиграйте у россиян. Посоревнуйтесь с ними и придите доложите, что вы выступили лучше, чем россияне, во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива.



В общем, мужики, так: в этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей — на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите», — приводит слова Лукашенко «БелТа».