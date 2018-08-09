Путин поручил подумать о возврате налогового вычета за расходы на спорт
Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на
Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на
«Проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 219 Налогового кодекса, на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему
Согласно налоговому кодексу сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.
В феврале текущего года Центр стратегических разработок и НИУ ВШЭ подготовил доклад «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». В нем утверждается, что для приобщения россиян к занятиям спортом следует дать им возможность получать налоговые вычеты. Авторы доклада выступили с предложением субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом». Механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.