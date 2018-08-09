Путин поручил подумать о возврате налогового вычета за расходы на спорт

Источник: РИА "Новости"

«Проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 219 Налогового кодекса, на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги», — говорится в перечне поручений. Президент обязал правительство отчитаться о выполнении поручения до 10 сентября этого года. Также правительству поручено разработать дополнительные механизмы финансирования из внебюджетных источников физической культуры и спорта, в частности крупных и значимых общероссийских и международных мероприятий.

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Согласно налоговому кодексу сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.