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18:47 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил подумать о возврате налогового вычета за расходы на спорт

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом говорится на сайте Кремля. Поручение дано правительству по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и набсовета «Организационного комитета «Россия-2018». Заседание состоялось 20 июля 2018 г.

Источник: РИА "Новости"

«Проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 219 Налогового кодекса, на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги», — говорится в перечне поручений. Президент обязал правительство отчитаться о выполнении поручения до 10 сентября этого года. Также правительству поручено разработать дополнительные механизмы финансирования из внебюджетных источников физической культуры и спорта, в частности крупных и значимых общероссийских и международных мероприятий.

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Согласно налоговому кодексу сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.

В феврале текущего года Центр стратегических разработок и НИУ ВШЭ подготовил доклад «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». В нем утверждается, что для приобщения россиян к занятиям спортом следует дать им возможность получать налоговые вычеты. Авторы доклада выступили с предложением субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом». Механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.

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