OG — чемпион мира по Dota 2
Европейская пятерка OG нанесла поражение команде футбольного клуба «ПСЖ» — китайской PSG.LGD — в
Европейская пятерка OG нанесла поражение команде футбольного клуба «ПСЖ» — китайской PSG.LGD — в
Всего в турнире принимали участие 18 команд. Финальная стадия первенства проходила на «Роджерс Арена» в Ванкувере. Общий призовой фонд составлял более 25 миллионов долларов.
Российская Virtus.pro заняла 5−6 место, заработав 1,15 миллиона долларов. Еще один представитель России — Winstrike Team — финишировала на 9−12 месте, получив 382 тысяч долларов.