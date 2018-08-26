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14:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

OG — чемпион мира по Dota 2

Европейская пятерка OG нанесла поражение команде футбольного клуба «ПСЖ» — китайской PSG.LGD — в гранд-финале The International 2018 и завоевала титул чемпиона мира по Dota 2. Счет решающего поединка — 3:2. Победившая команда заработала более 11 миллионов долларов, уступивший финалист — четыре миллиона.

Источник: dota2.com

Всего в турнире принимали участие 18 команд. Финальная стадия первенства проходила на «Роджерс Арена» в Ванкувере. Общий призовой фонд составлял более 25 миллионов долларов.

Российская Virtus.pro заняла 5−6 место, заработав 1,15 миллиона долларов. Еще один представитель России — Winstrike Team — финишировала на 9−12 месте, получив 382 тысяч долларов.

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