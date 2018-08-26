OG — чемпион мира по Dota 2

Европейская пятерка OG нанесла поражение команде футбольного клуба «ПСЖ» — китайской PSG.LGD — в гранд-финале The International 2018 и завоевала титул чемпиона мира по Dota 2. Счет решающего поединка — 3:2. Победившая команда заработала более 11 миллионов долларов, уступивший финалист — четыре миллиона.