Четыре белорусских атлета дисквалифицированы за употребление запрещенных препаратов

Дисциплинарной антидопинговой комиссией вынесено решение о дисквалификации сроком на четыре года в отношении тренера Сергея Вишняка (тяжелая атлетика), сроком на два года в отношении спортсменок Анастасии Станкевич (плавание) и Александры Миренковой (тяжелая атлетика), сроком на один год в отношении спортсмена Артема Данильчика (тяжелая атлетика) и спортсменки Алины Щепановой (тяжелая атлетика).