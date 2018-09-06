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20:35 (мск), источник: Sputnik

Сенсация: Узбекистан выиграл у Казахстана в турнире по кок-бору

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сборная Казахстана, действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору) сенсационно проиграли Сборной Узбекистана со счетом 4:5.

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Источник: РИА "Новости"

Полуфинальные матчи состоялись в четверг на ипподроме Чолпон-Аты. В финале турнира по кок-бору в рамках Всемирных игр кочевников встретятся сборные Кыргызстана и Узбекистана.

Завтра в финале кок-бору сборные Казахстана и Россия будут бороться за 3 место, Узбекистан и Кыргызстан — за второе.

В первом противостоянии сборная Кыргызстана уверенно обыграла московскую команду с разгромным счетом 23:5.

Во втором полуфинальном матче сборная Узбекистана сенсационно обошла сборную Казахстана, считавшуюся одним из фаворитов турнира, со счетом 4:5.

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