Сенсация: Узбекистан выиграл у Казахстана в турнире по кок-бору

Источник: РИА "Новости"

Полуфинальные матчи состоялись в четверг на ипподроме Чолпон-Аты. В финале турнира по кок-бору в рамках Всемирных игр кочевников встретятся сборные Кыргызстана и Узбекистана.

Завтра в финале кок-бору сборные Казахстана и Россия будут бороться за 3 место, Узбекистан и Кыргызстан — за второе.

В первом противостоянии сборная Кыргызстана уверенно обыграла московскую команду с разгромным счетом 23:5.