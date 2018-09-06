Сенсация: Узбекистан выиграл у Казахстана в турнире по кок-бору
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сборная Казахстана, действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору) сенсационно проиграли Сборной Узбекистана со счетом 4:5.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сборная Казахстана, действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору) сенсационно проиграли Сборной Узбекистана со счетом 4:5.
Полуфинальные матчи состоялись в четверг на ипподроме
Завтра в финале
В первом противостоянии сборная Кыргызстана уверенно обыграла московскую команду с разгромным счетом 23:5.
Во втором полуфинальном матче сборная Узбекистана сенсационно обошла сборную Казахстана, считавшуюся одним из фаворитов турнира, со счетом 4:5.