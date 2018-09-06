Сборная Казахстана по кокпару проиграла узбекам в полуфинале Всемирных игр кочевников

Теперь в финале состязания сойдутся сборные Узбекистана и Кыргызстана. Хозяева Игр в полуфинале разгромили сборную России, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Казахстан же поборется со сборной России за третье место.

Казахстанская сборная по кокпару стала одной из самых обсуждаемых на нынешних Играх кочевников. На стартовом этапе казахстанцы не вышли на состязание против команды России, выразив некий протест организаторам турнира. Что стало причиной демарша в точности не известно — стороны озвучивают разные версии. Но все-таки все поединки на нынешних Играх кокпаристы из Казахстана провели, но остановились в шаге от финала.

На предыдущих Играх кочевников в финале играли сборные Казахстана и Кыргызстана. Тогда победу одержал хозяева турнира. В 2017 году в Астане прошел чемпионат мира по кокпару, где победителем стала сборная Казахстана.