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21:28 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана по кокпару проиграла узбекам в полуфинале Всемирных игр кочевников

Сборная Казахстана по кокпару (кок-бор), считавшаяся фаворитом на Всемирных играх кочевников, неожиданно проиграла в полуфинале команде Узбекистана с разницей в один балл.

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Теперь в финале состязания сойдутся сборные Узбекистана и Кыргызстана. Хозяева Игр в полуфинале разгромили сборную России, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Казахстан же поборется со сборной России за третье место.

Казахстанская сборная по кокпару стала одной из самых обсуждаемых на нынешних Играх кочевников. На стартовом этапе казахстанцы не вышли на состязание против команды России, выразив некий протест организаторам турнира. Что стало причиной демарша в точности не известно — стороны озвучивают разные версии. Но все-таки все поединки на нынешних Играх кокпаристы из Казахстана провели, но остановились в шаге от финала.

На предыдущих Играх кочевников в финале играли сборные Казахстана и Кыргызстана. Тогда победу одержал хозяева турнира. В 2017 году в Астане прошел чемпионат мира по кокпару, где победителем стала сборная Казахстана.

Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане в третий раз, на побережье Иссык-Куля со 2 по 8 сентября. В Играх принимают участие более двух тысяч спортсменов из 80 стран. Они борются в свыше 30 видах спорта кочевых народов. Сборная Казахстана является одной из многочисленной на турнире.

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