Россиянин попал в топ-3 на первом в истории ЧМ по сборке кубика Рубика

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50 игроков из 13 стран мира собрались в США, чтобы выявить сильнейшего в трёх дисциплинах — «спидкубинг», где побеждает участник, собравший кубик быстрее других, «сборка одной рукой», где участники должны собрать кубик, используя только одну руку, и «рескрамбл», где участник для победы должен быстрее всех повторить определённую сборку кубика. В дополнении к этим дисциплинам организаторы создали отдельный женский зачёт.

Финалистами от России стали: «Спидкубинг» — Дмитрий Добряков, 20 лет, Санкт-Петербург, «Сборка одной рукой» — Андрей Че, 16 лет, Москва, «Рескрамбл» — Дмитрий Анискин, 21 год, Москва, «Спидкубинг: женский зачёт» — Лала Аббасова, 19 лет, Москва. Финальный раунд состоялся 22 сентября в Бостоне, США. Участники начинали с раунда 1/8 финала, после чего шли соревнования на вылет.