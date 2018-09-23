Россиянин попал в топ-3 на первом в истории ЧМ по сборке кубика Рубика
В Бостоне завершился первый в истории чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik’s Cube.
В Бостоне завершился первый в истории чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik’s Cube.
50 игроков из 13 стран мира собрались в США, чтобы выявить сильнейшего в трёх дисциплинах — «спидкубинг», где побеждает участник, собравший кубик быстрее других, «сборка одной рукой», где участники должны собрать кубик, используя только одну руку, и «рескрамбл», где участник для победы должен быстрее всех повторить определённую сборку кубика. В дополнении к этим дисциплинам организаторы создали отдельный женский зачёт.
Финалистами от России стали: «Спидкубинг» — Дмитрий Добряков, 20 лет,
В дисциплине «сборка одной рукой» третье место занял россиянин Андрей Че, проигравший в полуфинале немцу Филиппу Вейеру. А победителем стал канадский спидкубер Билл Вонг. В дисциплине «рескрамбл» главный приз увезёт в Австрию Рики Майлер. Вторым стал венгр Адам Барта, а тройку замкнул Крис Миллз из Великобритании. В женском зачёте первенствовала американка Дана Йи, на втором месте расположилась Карина Бек из Венгрии, а третьей стала представительница Нидерландов Калина Якубовска. И наконец в самом престижном зачёте «спидкубинг» первенствовал мировой рекордсмен австралиец Фелик Земдекс, который в решающей битве был сильнее канадца Билли Вонга. Тройку призёров замкнул немец Себастьян Вейер.