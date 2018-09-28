WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2019 год

«WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2019 год, — прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Этот список, обновляющийся ежегодно, является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы. Каждый год мы рассматриваем список, консультируясь с широким кругом заинтересованных сторон. Крайне важно, чтобы мы опережали тех, кто стремится обмануть систему, поэтому эксперты рассматривают такие источники, как научные и медицинские исследования, собранные правоохранительными и фармацевтическими компаниями».