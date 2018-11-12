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12 ноября, источник: Lenta.Ru

Пятилетний чеченец отжался больше четырех тысяч раз и побил рекорд

Министерство спорта Чечни зафиксировало новый национальный рекорд по количеству отжиманий. Как сообщает издание «Комсомольская правда на Северном Кавказе», его установил пятилетний Рахим Куриев.

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Мальчику удалось сделать без перерыва 4105 отжиманий от пола за два часа и 26 минут. Куриев собирался повторить упражнение пять тысяч раз, но пока у него не хватило сил.

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По словам родителей, ребенок занимается спортом уже несколько лет. В основном, он делает это дома под надзором отца, а не ходит в тренажерный зал. Мальчик умеет садиться на шпагат и держать планку, стоя на одних руках. К пяти годам Куриеву удалось наработать внушительный мышечный корсет.

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Предыдущий рекорд по количеству отжиманий среди мальчиков принадлежал пятилетнему Бату Боктаеву из Калмыкии: в декабре 2015 года ему удалось отжаться 4050 раз. До этого самым сильным мальчиком считался 7-летний киевлянин Андрей Косташ, сделавший упражнение четыре тысячи раз подряд.

Куриев намерен через некоторое время повторить попытку и побить собственный рекорд. Министр Чеченской Республики по физической культуре Муса Ханариков отметил, что мальчик посвятил достижение главе республики Рамзану Кадырову.

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