Пятилетний чеченец отжался больше четырех тысяч раз и побил рекорд

Мальчику удалось сделать без перерыва 4105 отжиманий от пола за два часа и 26 минут. Куриев собирался повторить упражнение пять тысяч раз, но пока у него не хватило сил.
По словам родителей, ребенок занимается спортом уже несколько лет. В основном, он делает это дома под надзором отца, а не ходит в тренажерный зал. Мальчик умеет садиться на шпагат и держать планку, стоя на одних руках. К пяти годам Куриеву удалось наработать внушительный мышечный корсет.
Предыдущий рекорд по количеству отжиманий среди мальчиков принадлежал пятилетнему Бату Боктаеву из Калмыкии: в декабре 2015 года ему удалось отжаться 4050 раз. До этого самым сильным мальчиком считался 7-летний киевлянин Андрей Косташ, сделавший упражнение четыре тысячи раз подряд.
Куриев намерен через некоторое время повторить попытку и побить собственный рекорд. Министр Чеченской Республики по физической культуре Муса Ханариков отметил, что мальчик посвятил достижение главе республики Рамзану Кадырову.