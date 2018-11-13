Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал министром спорта Северной Осетии

«Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта», — сказал собеседник агентства.
Должность исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Северной Осетии занимал олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев. В этом статусе он находился с марта 2014 года.
Габулов является воспитанником осетинского футбола. Большую часть карьеры он провел в московском «Динамо», куда впервые пришел в январе 2001 года из «Моздока». Летом того же года он перешел во владикавказскую «Аланию», которую покинул в январе 2004 года, подписав контракт с московским ЦСКА. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА, проведя за команду 16 матчей и пропустив 17 голов.
После ЦСКА он играл за краснодарскую «Кубань» и пермский «Амкар», в июле 2008 года вернулся в «Динамо». В общей сложности в составе бело-голубых он провел 155 матчей, в которых пропустил 178 голов, став с командой бронзовым призером чемпионата России. В июле 2011 года Габулов перешел в махачкалинский «Анжи», позднее он был арендован ЦСКА, а в 2013 году снова вернулся в «Динамо», за который играл до 2016 года.
В составе сборной России Габулов провел 10 матчей, став бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В январе 2017 года он подписал контракт с тульским «Арсеналом», откуда стал вызываться в сборную после долгого перерыва, Габулов вошел в состав российской национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года, на котором сборная дошла до четвертьфинала. Последним клубом вратаря был «Брюгге», в составе которого он стал чемпионом Бельгии прошлого сезона. В ноябре Габулов объявил о завершении спортивной карьеры.