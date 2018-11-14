Габулов прокомментировал свое назначение на пост министра спорта

«Сегодня я официально вступаю в должность министра физической культуры и спорта РСО — Алания. Стать министром спорта — это большая честь и новый амбициозный вызов для меня. У меня есть огромное желание, силы и энергия служить родной республике и ее народу. Во время своей футбольной карьеры я участвовал в организации спортивных мероприятий и детских турниров в Осетии, поэтому не понаслышке знаю, как сильно здесь любят спорт и футбол в частности.