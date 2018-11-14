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19:15 (мск), источник: Газета.Ру

Габулов прокомментировал свое назначение на пост министра спорта

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов прокомментировал свое назначение на пост министра спорта Северной Осетии, передает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

До этого министерством с 2004 года руководил олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Хасан Бароев.

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Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?

«Сегодня я официально вступаю в должность министра физической культуры и спорта РСО — Алания. Стать министром спорта — это большая честь и новый амбициозный вызов для меня. У меня есть огромное желание, силы и энергия служить родной республике и ее народу. Во время своей футбольной карьеры я участвовал в организации спортивных мероприятий и детских турниров в Осетии, поэтому не понаслышке знаю, как сильно здесь любят спорт и футбол в частности.

Развивать физическую культуру и спорт, еще больше приобщать к ним жителей разного возраста — это мой долг перед республикой. У меня есть силы, уверенность и, самое главное, понимание, как решать эти задачи, — написал Габулов на своем официальном сайте.

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