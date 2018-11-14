Габулов прокомментировал свое назначение на пост министра спорта
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов прокомментировал свое назначение на пост министра спорта Северной Осетии, передает «Советский спорт».
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов прокомментировал свое назначение на пост министра спорта Северной Осетии, передает «Советский спорт».
До этого министерством с 2004 года руководил олимпийский чемпион 2004 года по
«Сегодня я официально вступаю в должность министра физической культуры и спорта РСО — Алания. Стать министром спорта — это большая честь и новый амбициозный вызов для меня. У меня есть огромное желание, силы и энергия служить родной республике и ее народу. Во время своей футбольной карьеры я участвовал в организации спортивных мероприятий и детских турниров в Осетии, поэтому не понаслышке знаю, как сильно здесь любят спорт и футбол в частности.
Развивать физическую культуру и спорт, еще больше приобщать к ним жителей разного возраста — это мой долг перед республикой. У меня есть силы, уверенность и, самое главное, понимание, как решать эти задачи, — написал Габулов на своем официальном сайте.