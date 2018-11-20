Загитова и Черчесов вошли в число номинантов на национальную премию Минспорта

Источник: ИТАР-ТАСС

Загитова претендует на премию в номинации «Спортсменка года». Вместе с ней в число претендентов вошли гимнастка Ангелина Мельникова (три серебра чемпионата мира 2018 года) и рапиристка Инна Дериглазова (чемпионка Европы — 2018). Черчесов вошел в число номинантов премии «Тренер года» вместе с главным тренером сборной России по лыжным гонкам Еленой Вяльбе и личным тренером легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадием Габриляном.

Фоторепортаж Золото Алины Загитовой в Москве

Также проходит голосование в номинации «Спортсмен года». На награду претендуют хоккеист Павел Дацюк (капитан российской команды, завоевавшей золото Олимпиады), легкоатлет Сергей Шубенков (серебро чемпионата Европы, три победы на этапах «Бриллиантовой лиги») и лыжник Александр Большунов (три серебра и бронза Олимпиады).

На премию «Спортивный Парнас» за пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в номинации «Лучший журналист» претендует специальный корреспондент ТАСС Вероника Советова.