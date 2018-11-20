Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Тунис0
Марокко0
Футбол. Сборные
1-й тайм
ЮАР0
Парагвай0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Иран1
Венесуэла1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Нигерия0
Уганда0
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Украина
Футбол. Сборные
22:00
Албания
Уэльс
Футбол. Сборные
22:30
Бразилия
Камерун
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:45
Италия
США
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уругвай
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист2
Нефтехимик6
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор0
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь1
Салават Юлаев0
Футбол. Сборные
13:20
Япония4
Киргизия0
Футбол. Сборные
21.11
Чили
Гондурас
Футбол. Сборные
13:00
Узбекистан0
Южная Корея4
Футбол. Сборные
21.11
Перу
Коста-Рика
Футбол. Сборные
21.11
Панама
Эквадор
Футбол. Сборные
21.11
Сальвадор
Гаити
Футбол. Сборные
11:30
Австралия3
Ливан0
Хоккей. НХЛ
21.11
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
21Кожаный костюм Загитовой и разоблачение боксеров-фигуристов
19:44 (мск), источник: ТАСС

Загитова и Черчесов вошли в число номинантов на национальную премию Минспорта

ТАСС, 20 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова вошли в число номинантов на национальную спортивную премию Министерства спорта РФ. Голосование стартовало во вторник и проходит на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Загитова претендует на премию в номинации «Спортсменка года». Вместе с ней в число претендентов вошли гимнастка Ангелина Мельникова (три серебра чемпионата мира 2018 года) и рапиристка Инна Дериглазова (чемпионка Европы — 2018). Черчесов вошел в число номинантов премии «Тренер года» вместе с главным тренером сборной России по лыжным гонкам Еленой Вяльбе и личным тренером легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадием Габриляном.

Фоторепортаж
Золото Алины Загитовой в Москве

Также проходит голосование в номинации «Спортсмен года». На награду претендуют хоккеист Павел Дацюк (капитан российской команды, завоевавшей золото Олимпиады), легкоатлет Сергей Шубенков (серебро чемпионата Европы, три победы на этапах «Бриллиантовой лиги») и лыжник Александр Большунов (три серебра и бронза Олимпиады).

На премию «Спортивный Парнас» за пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в номинации «Лучший журналист» претендует специальный корреспондент ТАСС Вероника Советова.

Минспорт ежегодно присуждает премию в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Церемония награждения лауреатов состоится 4 декабря.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Александр Головин рассказал о «Монако» и чемпионате Франции
Российский нападающий перешел из клуба НХЛ в ЦСКА
В одиночку Малкин бессилен: 5 причин дикого провала «Питтсбурга»
«Это подлость»: почетный президент РФС — о скандале с Аленичевым
«Квота не резиновая»: Вяльбе — откровенно про лыжную сборную РФ
«Автомобилист» потерпел 3-е поражение в четырех последних матчах
Российский бизнесмен продал испанский футбольный клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь