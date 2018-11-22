БК «Лига Ставок» раздаёт фрибеты на «Чёрную пятницу»!

Условия акции:



1. В акции участвуют пари, заключённые на ligastavok.ru, мобильном сайте m.ligastavok.ru, в приложениях БК «Лига Ставок» iOS и Android или в клубах БК «Лига Ставок» с помощью Клубной карты.

2. В акции принимают участие доматчевые и лайв-пари вида «одинар» или «экспресс».

3. В акции принимают участие пари, рассчитанные с коэффициентом от 3,00 включительно.

4. В акции принимают участие как выигрышные, так и проигрышные пари.

5. В зачёт акции идут все пари, заключённые 23 ноября 2018 г. (от 00:00 до 23:59 МСК) и рассчитанные до 24 ноября 2018 г. (02:00 МСК).

6. Фрибет равен 30% от суммы всех акционных пари. Максимальная сумма фрибета — 3 000 р.

7. Один участник акции может получить не более одного фрибета.

8. Пари, заключённые с помощью фрибетов, в акции не участвуют.

9. Пари, по которым были произведены «возврат» или «отмена», в акции не участвуют.

10. Фрибеты по акции будут зачислены в течение суток 24 ноября.



Не оставайтесь в стороне и не упускайте выгоду в «Чёрную пятницу».