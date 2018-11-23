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16:15 (мск), источник: Р-Спорт

Задержанный за взятки экс-глава ЦСКА Барышев заявил, что «стал жертвой оговора»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший начальник управления Минобороны РФ по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев заявил, что «стал жертвой оговора» и «не нуждался в дополнительных финансовых средствах», передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.

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Виновным полковник себя не считает, в то же время он заверил, что готов сотрудничать со следствием.

«(Я) стал жертвой оговора, я не нуждался в каких-то дополнительных финансовых средствах. Также хочу обратить внимание на недобросовестных лиц, в частности своего зама Андрея Хамазина», — заявил Барышев в суде в пятницу.

Полковнику грозит до 8 до 15 лет по статье о взяточничестве в особо крупном размере. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступление относится к периоду подготовки и/или проведения Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

По версии следствия, о которой писал «Коммерсант», махинации совершались и в течение нескольких лет до Игр в Сочи: при подготовке к различным армейским соревнованиям, на которые выделялись сотни миллионов бюджетных рублей.

Кроме того, по информации газеты, под следствие попали коммерсанты, платившие за участие в тендерах, и посредники, в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба, полагают в СК РФ.

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