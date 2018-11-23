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16:07 (мск), источник: Р-Спорт

Задержанному Барышеву вменяются три взятки на 25 миллионов рублей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следствие обвинило бывшего начальника управления Минобороны РФ по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА Михаила Барышева в получении трех взяток на 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме того, полковник обвиняется в мошенничестве, но каков ущерб от его действий в этой части, пока неизвестно.

«Барышеву предъявлено обвинение в совершении трех преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (“Получение взятки в особо крупном размере”) на сумму 25 миллионов рублей», — заявил следователь в суде.

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Сам Барышев себя виновным не считает. Он выразил мнение, что его оговорили, а «в дополнительных финансовых средствах» он «не нуждался».

Полковнику грозит до 8 до 15 лет колонии только по статье о взяточничестве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступление относится к периоду подготовки и/или проведения Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

По версии следствия, о которой писал «Коммерсант», махинации совершались и в течение нескольких лет до Игр в Сочи: при подготовке к различным армейским соревнованиям, на которые выделялись сотни миллионов бюджетных рублей. Кроме того, пишет газета, под следствие попали коммерсанты, платившие за участие в тендерах, и посредники, в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба, полагают в СК РФ.

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