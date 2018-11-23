Олимпийские чемпионы поручились за экс-главу ЦСКА Барышева, задержанного за взятки

Источник: РИА "Новости"

На этом настаивала защита бывшего начальника управления Минобороны РФ по работе с личным составом.

К делу также приобщены различные государственные и правительственные грамоты и награды, которых удостаивался Барышев. В их числе медали «За возвращение Крыма» и «Участник боевых операций в Сирии», Орден Почета, а также медаль от патриарха Кирилла.

Следствие вменяет офицеру получение трех взяток на 25 миллионов рублей. Кроме того, полковник обвиняется в мошенничестве, но каков ущерб от его действий в этой части, пока неизвестно. Только за взяточничество ему грозит до 15 лет колонии.

Сам Барышев себя виновным не считает. Он выразил мнение, что его оговорили, а «в дополнительных финансовых средствах» он «не нуждался».