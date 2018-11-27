Эксперты ВАДА приезжают в Москву. Чем это нам грозит?

Источник: AFP 2018

28 ноября начнется визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Москву, от которого будет зависеть будущее российского спорта.

В конце сентября Совет учредителей ВАДА сенсационно вернул статус соответствия нашему национальному агентству РУСАДА и фактически подвел черту под тремя годами мучений российского спорта. Правда, сделано это было авансом и на очень жестких условиях. Теперь Россия обязана:

до 31 декабря 2018 года предоставить ВАДА оригинал электронной базы данных (LIMS) из Московской лаборатории, которая была опечатана Следственным комитетом;

до 30 июня 2019 года выдать ВАДА образцы допинг-проб, хранящиеся в лаборатории, для повторного тестирования.

Очевидно, что выполнять эти условия для нашей страны крайне болезненно. Перепроверка данных лаборатории может привести к многочисленным дисквалификациям задним числом, в том числе и в отношении звезд российского спорта. Ведь что конкретно творилось в лаборатории во времена Григория Родченкова, похоже, до сих пор четко не понимает никто.

Но если мы не сдержим взятые перед ВАДА обязательства, все может быть еще хуже. Более того, скорее всего, станет так плохо, как никогда еще не было даже в самый разгар допингового скандала.

Глава РУСАДА Юрий Ганус | Источник: Reuters

Ситуация по времени критическая

— Что будет происходить в течение трех дней после 28 ноября? — вопрос генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу.

— Трое представителей ВАДА плюс двое экспертов с нашей стороны будут обсуждать технические вопросы, связанные с реализацией требований ВАДА. Это относится к доступу электронной базе LIMS, хранящейся в лаборатории. Она должна быть передана ВАДА до конца этого года. Причем передача состоится не просто на флэшке или диске, а нужно будет снимать данные с оригинального жесткого диска, с оригинального оборудования. В детали вдаваться пока не могу, они будут обсуждаться.

— Кто будет представлять ВАДА на этой встрече?

— Это очень профессиональные и компетентные люди, чьи кандидатуры были согласованы. Называть их публично я пока не имею права.

— Я правильно понимаю: с учетом того, что в конце ноября детали только в лучшем случае будут согласованы, и надвигаются рождественские праздники, шансов успеть до конца года у нас минимум?

— Ситуация критичная, времени у нас вообще нет. К сожалению, вопрос был затянут. Та же встреча теоретически должна была состояться раньше, еще до заседания Совета учредителей ВАДА. С конца сентября, когда было принято решение о восстановлении статуса РУСАДА, не было предпринято фактически никаких действий. Но с другой стороны, слава богу, что встреча состоится хотя бы сейчас.

— Какими могут быть последствия для России, если мы не успеем передать пробы до конца года?

— Последствия будут разрушительными. Международный стандарт соответствия их подробно описывает.

Президент WADA Крэйг Риди | Источник: AFP 2018

Наши спортсмены могут остаться без международных соревнований

— Насколько соответствует действительности информация о том, что ВАДА в таком случае вообще прекратит тестирование на территории России, и наши спортсмены, соответственно, останутся без допинг-контроля и не смогут принимать участия в международных соревнованиях?

— Я это знаю, в том числе, из личных бесед с президентом ВАДА Крэйгом Риди. Он заявлял и публично: «Если пробы не будут переданы вовремя, Россия лишится любого тестирования, как через РУСАДА, так и через любые другие международные организации». А если наши спортсмены не будут тестироваться, они не смогут выступать на соревнованиях. Помните, мы раньше расстраивались из-за нейтрального флага. Так вот, по сравнению с тем, что может произойти, это самая минимальная мера.

— Что будет, если мы договоримся с экспертами ВАДА о механизме передачи LIMS, но по техническим причинам не успеем завершить все до рождественских праздников?

— Деклараций уже достаточно. Мы много говорим, но настало время, когда от российской стороны ждут только реальных действий. Мы должны четко отдавать себе отчет в том, что невыполнение любого из пунктов соглашения с ВАДА приведет к тому, что наши спортсмены будут полностью изолированы от участия в международных соревнованиях.

— Вы недавно участвовали во встрече с руководством Международного союза биатлонистов.