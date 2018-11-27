Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов

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Отмечается, что толчком к разработке данного проекта стал недавний скандал с участием бывших футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее представлявших Россию на международных соревнованиях. Чиновники решили усилить контроль над моральным обликом спортсменов по двум направлениям.

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В командах всех возрастов появятся спортивные чиновники, ответственные за воспитательную работу с атлетами. Также появится всероссийский кодекс этики для кандидатов в национальные команды России. Ожидается, что к его созданию будут привлечены все спортивные федерации страны.