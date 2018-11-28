Визит WADA по поводу московской лаборатории оказался продуктивным

Источник: ИТАР-ТАСС

Эксперты WADA в среду посетили московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки.

«У нас была открытая и продуктивная встреча с представителями российской власти, в том числе с министром спорта Павлом Колобковым, и мы готовимся к тому, что наша команда получит полный доступ к московской лаборатории и данным до конца 2018 года в соответствии со строгими условиями, которые исполнительный комитет WADA установил для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), — сказал Рабин. — Прогресс есть, но некоторые моменты по-прежнему нужно урегулировать перед тем, как мы продолжим».

«Чем скорее мы сможем получить полный доступ к лаборатории, тем лучше, — продолжил Рабин. — Очевидно, в ней содержится огромный объем информации, и мы хотели бы начать анализировать его как можно быстрее. Затем, как только данные будут полностью оценены и будет подтверждена их подлинность, мы сможем начать применять санкции к тем спортсменкам, которые нарушали антидопинговые правила, и, наоборот, освобождать от ответственности других атлетов».