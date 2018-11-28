Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р0
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив2
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетико2
Монако0
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шальке-04
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь0
СКА6
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо3
Слован0
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн1
Йокерит4
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс5
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
19:00
НефтехимикБ3
Локомотив4
Хоккей. НХЛ
29.11
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
29.11
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
29.11
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
29.11
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург2
Арсенал Т4
Хоккей. НХЛ
29.11
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ5
Сибирь6
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
21:01 (мск), источник: ТАСС

Визит WADA по поводу московской лаборатории оказался продуктивным

ТАСС, 28 ноября. Встреча делегации экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с представителями Министерства спорта России получилась продуктивной. Такое мнение высказал глава делегации WADA Оливье Рабин, слова которого приводит пресс-служба агентства.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Эксперты WADA в среду посетили московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки.

«У нас была открытая и продуктивная встреча с представителями российской власти, в том числе с министром спорта Павлом Колобковым, и мы готовимся к тому, что наша команда получит полный доступ к московской лаборатории и данным до конца 2018 года в соответствии со строгими условиями, которые исполнительный комитет WADA установил для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), — сказал Рабин. — Прогресс есть, но некоторые моменты по-прежнему нужно урегулировать перед тем, как мы продолжим».

Читайте также
Эксперты ВАДА приезжают в Москву. Чем это нам грозит?

«Чем скорее мы сможем получить полный доступ к лаборатории, тем лучше, — продолжил Рабин. — Очевидно, в ней содержится огромный объем информации, и мы хотели бы начать анализировать его как можно быстрее. Затем, как только данные будут полностью оценены и будет подтверждена их подлинность, мы сможем начать применять санкции к тем спортсменкам, которые нарушали антидопинговые правила, и, наоборот, освобождать от ответственности других атлетов».

Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории является ключевым условием восстановления РУСАДА. В случае невыполнения условий восстановления РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который был возвращен агентству 20 сентября.

Представители WADA и России обсудили механизмы по передаче проб из московской лаборатории
Во время загрузки произошла ошибка.
20:42 (мск)© Ньюстюб
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Знарок: Не буду обманывать людей, чтобы получить деньги
«Арсенал» забил четыре мяча «Оренбургу» в матче Кубка России
Битва за шахматную корону шла 19 дней, а решилось все за час
Президент «Лиона»: Мы не хотим играть с «Шахтером» в Харькове
Три гонки за день! Как Даниил Квят вернулся в «Торо Россо»
«Локомотив» принимает «Галатасарай» в матче ЛЧ (трансляция)
Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь