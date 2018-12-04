Определились спортсмены года в России

Источник: РИА "Новости"

Победителем номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» стал форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк. Фигуристка Алина Загитова в свою очередь была выбрана спортсменкой года.

40-летний Дацюк был капитаном российской сборной, ставшей победительницей хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда в финале россияне переиграли сборную Германии со счетом 4:3. Это золото стало первым в истории российской сборной. До этого подобного достижения добились хоккеисты команды СНГ на Играх в Альбервиле в 1992 году.

Источник: РИА

Загитова также отметилась победой на Олимпиаде. На соревнованиях в Пхенчхане россиянка стала сильнейшей в одиночном катании. Кроме того, фигуристка одержала победу на чемпионате Европы.