30 лет назад Стас потерял ногу из-за землетрясения в Армении. Теперь он стал спортсменом

В этот день в Армении произошло одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века. По официальным данным, Спитакское землетрясение унесло жизни около 25 тысяч человек. Город Спитак — эпицентр трагедии — полностью стерло с лица земли.
В разрушенный город Стас вернулся через 10 месяцев, которые он провел в больнице. Из-за землетрясения он лишился ноги, но мечту стать спортсменом исполнил.
Спустя 30 лет со дня трагедии Стас Назарян рассказывает про свое спасение, ампутацию и спорт в видео Русской службы Би-би-си.
Материал Татьяны Януцевич