Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив0
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Куньлунь0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь0
Шахтер Д3
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
АвтомобилистОТ5
Амур4
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Биатлон. Биатлон
16:15
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Хоккей. НХЛ
8.12
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.12
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.12
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.12
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Чикаго Блэкхокс3
Все события
Фоторепортажи
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
33Глушаков забил, «Спартак» победил
18:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

30 лет назад Стас потерял ногу из-за землетрясения в Армении. Теперь он стал спортсменом

10-летний Стас Назарян жил в армянском городе Спитак и мечтал стать футболистом. Утром 7 декабря 1988 года он вышел за хлебом, но оказался под руинами родного города.

Наверх
Источник: BBC News Русская служба

В этот день в Армении произошло одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века. По официальным данным, Спитакское землетрясение унесло жизни около 25 тысяч человек. Город Спитак — эпицентр трагедии — полностью стерло с лица земли.

В разрушенный город Стас вернулся через 10 месяцев, которые он провел в больнице. Из-за землетрясения он лишился ноги, но мечту стать спортсменом исполнил.

Спустя 30 лет со дня трагедии Стас Назарян рассказывает про свое спасение, ампутацию и спорт в видео Русской службы Би-би-си.

Во время загрузки произошла ошибка.

Материал Татьяны Януцевич

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Съезд ХДС избрал преемницу Ангелы Меркель. Что о ней известно?
Один из лидеров "Другой России" получил три года после поездки в Донбасс
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Как может пройти объединение НХЛ с КХЛ? В Америке это обсуждают
Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро
70 девушек и веселящий газ. Расследование об игроках «Арсенала»
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
СМИ: Игрок «Спартака» хочет вернуться в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь