Юрий Красовский: Инвестиции в развитие национального спорта составили порядка 1 млрд рублей

Сегодня букмекерский бизнес стал одним из основных источников финансирования спорта РФ, убежден Красовский. На этом строится маркетинговая стратегия БК «Лига Ставок». Только за прошедший год в компании был реализован ряд масштабных проектов: БК «Лига Ставок» стала генеральным партнером «Дома Спорта» на Олимпиаде в Южной Корее, приняла участие в рейтинговом проекте Первого канала «Твоя игра» в период Чемпионата мира по футболу, официально представила Олимпийского чемпиона Илью Ковальчука в качестве амбассадора бренда, а также реализовала десятки спортивных активаций в контексте глобального сотрудничества с Российской Премьер-Лигой и Федерацией хоккея России.

В рамках текущих соглашений с ведущими Федерациями и Лигами России БК «Лига Ставок» продолжает выплачивать целевые отчисления, годовой объем которых к декабрю 2018 года составил 60 млн рублей. «В 2019 году целевые отчисления будут выплачиваться также и с интерактивных ставок, официальный прием которых начался в России в 2016 году», — сообщил Юрий Красовский.

Значительное внимание на пресс-конференции было уделено росту основных бизнес-показателей года. Вице-президент БК «Лига Ставок» Дмитрий Павловский обнародовал статистику пари по видам спорта, динамику ставок на российский футбол и хоккей, а также рассказал о влиянии самых популярных спортивных событий года на бизнес деятельность компании.

Согласно статистике Российская Премьер-Лига стала самой популярной футбольной лигой 2018 года в БК «Лига Ставок». Объём ставок на РПЛ в 2018 году превысил объём ставок на все национальные чемпионаты: испанскую Примеру — на 20%, АПЛ — на 24%, Серию А — на 57%, Бундеслигу — на 60%.

«В этом сезоне РПЛ мы наблюдаем не только позитивную динамику по ставкам. Средняя посещаемость стадионов составляет уже 17 000 зрителей на матч и это на 3 000 больше, чем в прошлом сезоне! Конечно, таким всплеском внимания к футболу мы все обязаны Чемпионату мира. Наша задача — этот интерес сохранить и преумножить», — подчеркнул Юрий Красовский.

Похожие цели БК «Лига Ставок» ставит, сотрудничая с Федерацией хоккея России. «Вместе с ФХР мы перешли определенную планку, которую не удавалось перейти годы — победить на Олимпиаде впервые за 26 лет. Это больше чем четверть века, за это время сформировалось целое поколение спортсменов и болельщиков. Думаю, Дом Спорта, который мы открыли в знак солидарности со всеми российскими спортсменами в Южной Корее, стал талисманом для всей российской сборной. Мы продолжаем гордиться результатами Национальной команды, и, конечно же, недавней победой на Кубке Первого канала», — добавил Юрий Красовский.

Исторический рекорд в 72 000 зрителей, зафиксированный во время матча Россия — Финляндия, был дополнен не менее рекордным показателем активности клиентов БК «Лига Ставок»: 46 000 болельщиков совершили ставки на этот матч.

В целом интерес к хоккею у клиентов БК «Лига Ставок» растет в геометрической прогрессии, а к играм с участием России — особенно. Так, количество ставок за сезон 2017−2018 гг. выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во время Чемпионата мира 2018 по хоккею в сравнении с Чемпионатом мира 2017 в среднем на один матч с участием сборной России зафиксирован рост объёма ставок на 100%.

В ходе пресс-конференции президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский также затронул актуальные проблемы букмекерской отрасли, часть из которых к концу 2018 года остается нерешенной. Среди них — двойная идентификация игроков и инициатива Минэкономразвития по отмене института СРО. По словам Юрия Красовского, букмекерская отрасль — одна из наиболее бурно развивающихся отраслей российской экономики. Трансформация рынка в последние несколько лет привела к значительному сокращению нелегального сектора, в том числе благодаря практическими действиями СРО по блокировке нелегальных сайтов.

«По нашим оценкам, в 2017 году доля нелегального сектора составляла 60 -70%. Сегодня благодаря взвешенной политике Роскомнадзора и ФНС на теневой бизнес приходится 40% рынка», — говорит Красовский. — «Предложение по отмене СРО не учитывает всех негативных последствий для отрасли: мы увидим деконсолидацию участников рынка, клиенты букмекерских компаний лишатся права на объективный разбор спорных ситуаций, но самое главное — исчезнет эффективный диалог букмекерской отрасли с государством».

Позицию Юрия Красовского поддержал почетный гость пресс-конференции, депутат Государственной Думы, основатель фонда по развитию детско-юношеского спорта Николай Валуев, который отметил важность роли государства в регулировании деятельности букмекеров: «Хочу поддержать коллег. Саморегулируемые организации должны, безусловно, остаться. Это определённая легализация, определённое отличие от тех, кто приходит на рынок на один день, пытаясь что-то урвать. Те, кто вступает в СРО, несут и корпоративную, и коллективную ответственность. Это выражается, в том числе, и в определённом компенсационном фонде. Существует множество причин, по которым фирмы-однодневки там появиться не могут».

В заключении спикеры поговорили о важности КСО и роли спортивной благотворительности в крупных компаниях, чья деятельность напрямую связана со спортом. «Сегодня спорт становится объединяющей силой, национальной идеей, его место в системе ценностей очень возрастает» — считает Ольга Журавская, учредитель благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. Ольга Журавская подвела итоги деятельности фонда за прошедший год, особое внимание уделив появлению новых стипендиатов в целевой программе по поддержке спортсменов ЗаПУСК.

«Среди наших стипендиатов уже есть чемпионы по шахматам Илья Маковеев, Лиза Соложенкина и наш юный вундеркинд Миша Осипов. В 2018 году подопечными фонда стали победительницы всероссийских соревнований по биатлону Снежана Протасова, Катя Мамакина, Катя Демина, а также Варя Разина, многократная победительница всероссийских соревнований по дзюдо».