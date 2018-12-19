Юрий Красовский: Инвестиции в развитие национального спорта составили порядка 1 млрд рублей
Об этом заявил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский на
Об этом заявил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский на
Сегодня букмекерский бизнес стал одним из основных источников финансирования спорта РФ, убежден Красовский. На этом строится маркетинговая стратегия БК «Лига Ставок». Только за прошедший год в компании был реализован ряд масштабных проектов: БК «Лига Ставок» стала генеральным партнером «Дома Спорта» на Олимпиаде в Южной Корее, приняла участие в рейтинговом проекте Первого канала «Твоя игра» в период Чемпионата мира по футболу, официально представила Олимпийского чемпиона Илью Ковальчука в качестве амбассадора бренда, а также реализовала десятки спортивных активаций в контексте глобального сотрудничества с Российской
В рамках текущих соглашений с ведущими Федерациями и Лигами России БК «Лига Ставок» продолжает выплачивать целевые отчисления, годовой объем которых к декабрю 2018 года составил 60 млн рублей. «В 2019 году целевые отчисления будут выплачиваться также и с интерактивных ставок, официальный прием которых начался в России в 2016 году», — сообщил Юрий Красовский.
Значительное внимание на
Согласно статистике Российская
«В этом сезоне РПЛ мы наблюдаем не только позитивную динамику по ставкам. Средняя посещаемость стадионов составляет уже 17 000 зрителей на матч и это на 3 000 больше, чем в прошлом сезоне! Конечно, таким всплеском внимания к футболу мы все обязаны Чемпионату мира. Наша задача — этот интерес сохранить и преумножить», — подчеркнул Юрий Красовский.
Похожие цели БК «Лига Ставок» ставит, сотрудничая с Федерацией хоккея России. «Вместе с ФХР мы перешли определенную планку, которую не удавалось перейти годы — победить на Олимпиаде впервые за 26 лет. Это больше чем четверть века, за это время сформировалось целое поколение спортсменов и болельщиков. Думаю, Дом Спорта, который мы открыли в знак солидарности со всеми российскими спортсменами в Южной Корее, стал талисманом для всей российской сборной. Мы продолжаем гордиться результатами Национальной команды, и, конечно же, недавней победой на Кубке Первого канала», — добавил Юрий Красовский.
Исторический рекорд в 72 000 зрителей, зафиксированный во время матча Россия — Финляндия, был дополнен не менее рекордным показателем активности клиентов БК «Лига Ставок»: 46 000 болельщиков совершили ставки на этот матч.
В целом интерес к хоккею у клиентов БК «Лига Ставок» растет в геометрической прогрессии, а к играм с участием России — особенно. Так, количество ставок за сезон 2017−2018 гг. выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во время Чемпионата мира 2018 по хоккею в сравнении с Чемпионатом мира 2017 в среднем на один матч с участием сборной России зафиксирован рост объёма ставок на 100%.
В ходе
«По нашим оценкам, в 2017 году доля нелегального сектора составляла 60 -70%. Сегодня благодаря взвешенной политике Роскомнадзора и ФНС на теневой бизнес приходится 40% рынка», — говорит Красовский. — «Предложение по отмене СРО не учитывает всех негативных последствий для отрасли: мы увидим деконсолидацию участников рынка, клиенты букмекерских компаний лишатся права на объективный разбор спорных ситуаций, но самое главное — исчезнет эффективный диалог букмекерской отрасли с государством».
Позицию Юрия Красовского поддержал почетный гость
В заключении спикеры поговорили о важности КСО и роли спортивной благотворительности в крупных компаниях, чья деятельность напрямую связана со спортом. «Сегодня спорт становится объединяющей силой, национальной идеей, его место в системе ценностей очень возрастает» — считает Ольга Журавская, учредитель благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. Ольга Журавская подвела итоги деятельности фонда за прошедший год, особое внимание уделив появлению новых стипендиатов в целевой программе по поддержке спортсменов ЗаПУСК.
«Среди наших стипендиатов уже есть чемпионы по шахматам Илья Маковеев, Лиза Соложенкина и наш юный вундеркинд Миша Осипов. В 2018 году подопечными фонда стали победительницы всероссийских соревнований по биатлону Снежана Протасова, Катя Мамакина, Катя Демина, а также Варя Разина, многократная победительница всероссийских соревнований по дзюдо».
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