Игра в снежки стала видом спорта в Японии и добралась до России. Это дико круто!
Японская снежная забава юкигассен завоевывает мир.
Японская снежная забава юкигассен завоевывает мир.
Игра, зародившаяся в Японии около 30 лет назад, становится все популярнее, а играют в снежки по правилам далеко за пределами страны восходящего солнца. Нашей стране юкигассен культивируют в Мурманске и Архангельске. В последнем даже есть тренировочная база команд по этому виду активности, где тренировки проводятся дважды в неделю. Играют в «снежную битву» и летом, используя пластиковые или резиновые мячи, а вместо снежных укрытий — тюки из сена или фанерные столики.
«В 2015 году благодаря поддержке команды из Норвегии был проведен первый турнир на территории Архангельска, — рассказала Sport24 Катерина Короткова, стоявшая у истоков российского юкигассен. — Тогда было сложно привлечь команды к качественно новому виду спорта, однако уже после первого турнира некоторые его участники почувствовали желание развиваться в этом направлении дальше. С тех пор игра начала популяризироваться и турниры стали проводиться каждое лето и зиму. На прошлогоднем турнире мы радостно встречали в наших краях жителей Норвегии, что было очень ценным знаком того, что все было не зря. На грядущий зимний турнир к нам уже спешит очень сильная, подготовленная команда из Мурманска».
Японцы любят рейтинги, систему, статистику, поэтому в их вариации игры в снежки все строго регламентировано: 7 игроков в команде, игра поделена на три периода по три минуты каждый, а количество снежков — не более 90 за один раунд. Снежки тоже непростые, их диаметр регламентирован, а лепят их при помощи специального аппарата и во время игры слепить снежок и бросить в оппонента нельзя. Хотя допускается подбирать неразбившиеся снежки соперников и использовать во время боя.
Основной «боезапас» находится у главного командного укрытия, откуда защитники команды могут снабжать своих партнеров снежками, перебрасывая или перекатывая их. Нападающие, в свою очередь, пытаюстся либо захватить флаг другой команды, либо выбить как можно большее число соперников для победы в раунде.
В каждой команде три защитника и четыре нападающих, при этом переходить на сторону соперника могут не более трех атакующих игроков. Из экипировки игроки используют манишку с номерами и специальные шлемы, которые похожи на каски бойцов ОМОН. Есть еще и восьмой игрок, который руководит действиями команды у кромки поля и является ее капитаном.
В Архангельске существует сразу несколько команд, куда при желании сможет обратиться желающий поиграть в юкигассен.
«Официальные турниры проводятся дважды в год: зимой и летом. Существуют промежуточные турниры на различных мероприятиях,
Поле для юкигассен — 40 на 10 метров с укреплением в центре. Кроме того, на половине каждой из команд расположены по 2 укрепления поменьше. Сейчас этот вид спорта культивируется не только в Японии, но и в других странах, где развиты зимние виды спорта: Финляндии, Норвегии, Голландии, Швеции, Канаде, Бельгии, США и России. К слову, российские коллективы из Архангельска и Мурманска занимают призовые места на
Открытие первой в Москве площадки для игры в Юкигассен анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Правда, стоимость игр вряд ли привлечет большое количество москвичей, ведь полчаса игры обойдутся в 500−1000 рублей в будни и 700−1400 рублей в выходные и праздники.