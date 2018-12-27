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14:16 (мск), источник: Р-Спорт

Американец впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский путешественник Колин О’Брэйди стал первым в истории человеком, в одиночку пересекшим Антарктиду, сообщает The Guardian. 1500 километров он преодолел за 54 дня.

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33-летний О’Брэйди, который взял в путешествие 170-килограммовое оборудование, завершил свой путь в среду. Он сообщил об этом при помощи телефонного звонка семье и друзьям, собравшимся вместе в Портленде на Рождество. Путешественник вел онлайн-дневник похода, фиксируя основные моменты на своей странице в Instagram. О’Брэйди утверждает, что последние 32 часа пути, за которые ему пришлось преодолеть 129 километров, дались особенно тяжело.

Поздравления со всего мира, в том числе из России, оставляют на странице американца в соцсети.

Во время предыдущих попыток покорить Антарктиду путешественники пользовались помощью других людей для пополнения запасов и уточнения маршрута. Единственная попытка преодолеть путь в одиночку завершилась гибелью британского исследователя Генри Ворсли два года назад. Причиной его смерти стало истощение. В настоящий момент друг Ворсли 49-летний Луис Радд пытается повторить его маршрут.

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