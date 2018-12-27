Американец впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду

33-летний О’Брэйди, который взял в путешествие 170-килограммовое оборудование, завершил свой путь в среду. Он сообщил об этом при помощи телефонного звонка семье и друзьям, собравшимся вместе в Портленде на Рождество. Путешественник вел онлайн-дневник похода, фиксируя основные моменты на своей странице в Instagram. О’Брэйди утверждает, что последние 32 часа пути, за которые ему пришлось преодолеть 129 километров, дались особенно тяжело.

Поздравления со всего мира, в том числе из России, оставляют на странице американца в соцсети.