От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года

Источник: РИА "Новости"

Выступление российских клубов в еврокубках

В нынешнем сезоне Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы на групповом этапе, который прошел осенью, представляли пять клубов. В Лиге чемпионов сыграли «Локомотив» и ЦСКА, а в Лиге Европы свои матчи провели «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». В еврокубковую весну вышли только две команды — «Зенит» и «Краснодар».

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Московский «Локомотив» впервые за 14 лет сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов. Возвращение подопечных Юрия Семина на турнир получилось провальным.

Команда набрала только три очка и заняла последнюю строчку в группе. Из шести сыгранных матчей победу «железнодорожники» одержали только в одной игре — в Москве обыграли турецкий «Галатсарай» со счетом 2:0.

Стартовый матч группового этапа «Локомотив» проиграл тому же «Галатасараю» на выезде в Турции, результат игры — 0:3. Следующую встречу «железнодорожники» проводили дома, но родные стены не помогли — победа досталась немецкому «Шальке-04» (0:1). Факт игры на домашнем стадионе не помог и в следующей игре с «Порту», матч закончился со счетом 1:3.

Встреча этих команд в Португалии оказалась еще печальнее для московского клуба — 4:1, уверенная победа хозяев. Дальше был победный матч с «Галатасараем», который давал призрачную надежду на выход в плей-офф Лиги Европы, но о Лиге чемпионов уже можно было забыть. Заключительная игра группового этапа против «Шальке» оставила «Локомотив» на четвертом месте — команда проиграла со счетом 0:1.

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Московский «Спартак» набрал в группе Лиги Европы пять очков, но также занял четвертую строчку, оставшись без еврокубков. Красно-белые уступили в трех матчах, сыграли вничью дважды и лишь один раз смогли одержать победу.

Первый матч группового этапа красно-белые проиграли в Австрии венскому «Рапиду» со счетом 0:2. Следующая встреча против испанского «Вильярреала» была прекрасна по своему накалу страстей — команды забили по три мяча. Эта ничья внушила надежду на выход в плей-офф, как и сыгранный вничью матч в Шотландии против «Рейнджерс» — 0:0. В четвертом туре, где «Спартак» вновь встречался с шотландской командой, московский клуб одержал победу со счетом 4:3, но вот в оставшихся двух матчах проиграл — дома «Рапиду» (1:2) и на выезде «Вильярреалу» (0:2).

Стоит отметить, что на эту осень пришлась смена главных тренеров в команде.

В конце октября в отставку был отправлен Массимо Каррера, который возглавлял команду с 2016 года. Исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо, и только в начале декабря «Спартак» подписал контракт с Олегом Кононовым.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал 0 ЦСКА 3

Выступление столичного ЦСКА трудно назвать неудачным — все же команда дважды обыграла мадридский «Реал» — но даже эти победы не позволили армейцам выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда делила третье и четвертое места с чешской «Викторией» и уступила ей по сумме личных встреч: один раз клубы сыграли вничью, а второй раз ЦСКА упустил победу. Московский клуб набрал семь очков и занял четвертую строчку в группе.

Первый матч состоялся в Чехии и завершился со счетом 2:2. Второй тур преподнес приятный сюрприз — на московском стадионе «Лужники» армейцы с минимальным счетом (1:0) обыграли мадридский «Реал».

В третьем и четвертом турах ЦСКА встречался с итальянской «Ромой» и проиграл дважды — в Риме со счетом 0:3, а в Москве 1:2. Последний тур стал сенсацией для всех. «Реал» и ЦСКА встречались в Мадриде, где на «Сантьяго Барнабеу» армейцы одержали разгромную победу (3:0).

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Провал Евгении Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева, воспитанница Этери Тутберидзе, на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане выиграла серебро в женском одиночном катании, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой всего 1,31 балла. Хоть она и нацеливалась на золото, Олимпиаду спортсменка может записать себе в актив. Но дальше год для нее стал складываться не самым удачным образом.

В мае Медведева ушла от Тутберидзе — их сотрудничество длилось 11 лет. Как информировали СМИ, между фигуристкой и тренером произошел конфликт.

Специалист утверждала, что ссора случилась из-за Загитовой, которая «отобрала» у Медведевой заслуженную победу на Олимпиаде, но сама спортсменка, которая даже не попрощалась со своим тренером, отрицает это.

Медведева переехала в Канаду и начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Многие поклонники фигурного катания так и не смогли смириться с «побегом» Медведевой в другую страну, считая ее предательницей.

Переезд и смена тренера не могли не сказаться на качестве выступлений спортсменки. Евгения приняла участие в двух этапах Гран-при, но занять первое место ей оказалось не по силам.

В Канаде спортсменка очутилась на третьей строчке: победу забрала ее соотечественница Елизавета Туктамышева, а второе место — японка Мако Ямашита. На этапе во Франции фигуристка вообще оказалась вне пьедестала, заняв лишь четвертое место. Эти результаты не позволили ей выйти в финал Гран-при.

Накануне чемпионата России перед Медведевой стояла задача попасть в заявку сборной России для участие на чемпионате Европы. Спортсменка сменила перед турниром короткую программу, а на самом соревновании с треском провалила ее, упав дважды.

Для фигуристки этот провал стал самым крупным в ее карьере — после короткой программы она занимала лишь 14-е место. Благодаря хорошему выступлению в произвольной Медведева поднялась на седьмое место, но этого было недостаточно для того, чтобы попасть в сборную России на чемпионат Европы и мира.

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Новый год в СИЗО Кокорина и Мамаева

В октябре были задержаны нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Дело сразу было предано огласке, что неудивительно:

футболисты ранним утром в одном из столичных кафе избили двух чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Причем, как было видно на записях камер наблюдения, дело не обошлось только кулаками, в дело пошел также стул.

Чуть позже стало известно о еще одной драке, которая произошла до инцидента в кафе. Кокорин и Мамаев, а также находившиеся вместе с ними младший брат Кокорина Кирилл и друг игроков Александр Протасовицкий, вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве футболистам и их сообщникам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». По решению суда Кокорин и Мамаев должны были провести два месяца в СИЗО «Бутырка», до 8 декабря.

Апелляции адвокатов, которые были направлены за эти два месяца, не были удовлетворены. 5 декабря состоялось еще одно заседание, на котором решалось, оставить футболистов в СИЗО еще на два месяца или же отпустить их, изменив меру пресечения. Следствие настаивало на продлении ареста, так как на свободе, по словам прокурора, футболисты «будут иметь возможность продолжить заниматься преступной деятельностью».

Суд вынес вердикт продлить арест игроков и их подельников еще на два месяца — до 8 февраля. Новый год они будут праздновать в СИЗО.

Стоит отметить, что Кокорин только восстановился после тяжелой травмы, он не играл с весны 2018 года, пропустил чемпионат мира и только начал выходить на поле в составе «Зенита» и забивать мячи. Теперь же совершенно неясно, когда в следующий раз он и Мамаев смогут помочь своим командам, да и смогут ли вообще.

Футбол Чемпионат мира 2018 1/4 финала, 7.07.2018, 21:00 Россия П 3:4 2 Хорватия 2

Черная полоса неудач Смолова

Нападающий Федор Смолов был основным форвардом сборной России до домашнего чемпионата мира. Но все изменилось уже в первой игре, в матче-открытии против Саудовской Аравии, когда российская команда одержала победу со счетом 5:0.

На поле Смолов был почти не заметен, не принял участия в двух первых забитых мячах команды и был заменен на 71-й минуте на Артема Дзюбу, который через минуту после выхода на поле провел гол. После этого место в стартовом составе для Смолова было потеряно, он выходил лишь на замены, не показывая той яркой игры, которой от него ждали болельщики и тренерский штаб.

А потом случилась четвертьфинальная игра против сборной Хорватии. Сборная России довела матч до серии пенальти. Смолов бил первым — по центру, но реализовать 11-метровый не смог, хорватский вратарь сделал сейв.

После этого форвард «Краснодара» стал одним из главных антигероев чемпионата мира для болельщиков.

Летом нападающий перешел из «Краснодара», в котором был лучшим бомбардиром, в московский «Локомотив». Незадолго до этого Смолов попал в ДТП, в котором разбил автомобиль стоимостью более 9 млн рублей. Но даже находясь в черной полосе, форвард не унывал, надеясь продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

Для него шансом показать себя в Европе была Лига чемпионов, в которой выступал «Локомотив».

Но Смолов получил травму. На матче 1/16 финала Олимп — Кубка России форвард сломал ключицу. Его ждали операция и восстановление, которое могло занять больше месяца. Первые туры европейского турнира нападающий пропустил.

Травма и отголоски неудачного для него чемпионата мира не позволили Смолову вновь заиграть на том уровне, который он демонстрировал в «Краснодаре».

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Россия без флага и гимна на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) из-за допингового скандала вокруг российских спортсменов в декабре 2017 года. Сборная России была заметно сокращена, до участия в Играх допускались только «чистые» спортсмены, которые никогда не были упомянуты в каких-либо докладах о допинге в России.

В Пхенчхане, где проходила Олимпиада, было трудно найти хоть какую-то российскую символику. Нашим спортсменам, которые получили название «Олимпийские атлеты из России», было запрещено использовать флаг и исполнять гимн своей страны.

Команда была вынуждена защищать честь России под нейтральными цветами, с которыми выступают спортсмены из стран, лишенных признания МОК или находящихся в стадии формирования.

Когда решение Олимпийского комитета было озвучено, мнения как спортсменов, так и болельщиков разделились.

Достаточно большое количество людей призывали объявить бойкот Олимпиаде и не ехать в Южную Корею в принципе, не допуская выступления российских спортсменов без национальных флага и гимна.

Другая часть считала, что выступить атлетам на Играх обязательно надо. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил тогда, что бойкотировать соревнования в Корее нельзя, ведь для многих атлетов эта Олимпиада стала тем, к чему они шли всю жизнь.

В конечном итоге Олимпийские атлеты из России заняли 13-е место в медальном зачете. Команда завоевала 17 наград, из которых две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

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Скандальная осень Глушакова

Для капитана московского «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова осень выдалась неудачной. Сначала хавбек был отправлен в дубль команды за лайк, а потом стал объектом ненависти фанатов, попутно скандально разводясь со своей супругой Дарьей.

В сентябре Глушаков вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко был отправлен в дубль команды. Причина была следующей: футболисты поставили лайк под стихотворением актера и давнего болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который критиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Лайки вскоре пропали, игроки говорили, что поставили лайк «на автомате», но это не спасло их от ссылки в дубль.

В основной состав хавбек вернулся уже после отставки Карреры, почти через месяц.

Но тут же он столкнулся с ненавистью части фанатов, которые требовали лишить футболиста капитанской повязки, отправить его обратно в дубль или вовсе продать хавбека. Фанатское объединение команды «Фратрия» выдвинуло обвинение, суть которого заключалось в том, что Глушаков нарушал основные спортивные принципы и плохо исполнял обязанности капитана команды. Еще одной причиной недовольства болельщиков было мнение, что полузащитник саботировал работу Карреры, устроил заговор против итальянского специалиста вместе с другими футболистами и сотрудниками клуба.

Одновременно с этим у Глушакова возникли проблемы в личной жизни.

Его супруга Дарья застала мужа в бане с девушками. Глушаковы начали бракоразводный процесс, в рамках которого делят имущество и пытаются выяснять, кто должен платить алименты и с кем должны остаться дети, которых у Глушаковых двое.

В процессе выяснилось, что полузащитник не раз изменял супруге, а также, по словам Дарьи, избивал ее. Также адвокат Глушаковой обвинил футболиста в том, что он вывел с общего замороженного счета 170 млн рублей. Если этот факт будет доказан, то игроку может грозить до десяти лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.