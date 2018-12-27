От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года
Евгения Медведева ушла к канадскому тренеру и провалила сезон, Александр Кокорин с Павлом Мамаевым попали в СИЗО
Евгения Медведева ушла к канадскому тренеру и провалила сезон, Александр Кокорин с Павлом Мамаевым попали в СИЗО
В нынешнем сезоне Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы на групповом этапе, который прошел осенью, представляли пять клубов. В Лиге чемпионов сыграли «Локомотив» и ЦСКА, а в Лиге Европы свои матчи провели «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». В еврокубковую весну вышли только две команды — «Зенит» и «Краснодар».
Московский «Локомотив» впервые за 14 лет сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов. Возвращение подопечных Юрия Семина на турнир получилось провальным.
Команда набрала только три очка и заняла последнюю строчку в группе. Из шести сыгранных матчей победу «железнодорожники» одержали только в одной игре — в Москве обыграли турецкий «Галатсарай» со счетом 2:0.
Стартовый матч группового этапа «Локомотив» проиграл тому же «Галатасараю» на выезде в Турции, результат игры — 0:3. Следующую встречу «железнодорожники» проводили дома, но родные стены не помогли — победа досталась немецкому «Шальке-04» (0:1). Факт игры на домашнем стадионе не помог и в следующей игре с «Порту», матч закончился со счетом 1:3.
Встреча этих команд в Португалии оказалась еще печальнее для московского клуба — 4:1, уверенная победа хозяев. Дальше был победный матч с «Галатасараем», который давал призрачную надежду на выход в
Московский «Спартак» набрал в группе Лиги Европы пять очков, но также занял четвертую строчку, оставшись без еврокубков.
Первый матч группового этапа
Стоит отметить, что на эту осень пришлась смена главных тренеров в команде.
В конце октября в отставку был отправлен Массимо Каррера, который возглавлял команду с 2016 года. Исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо, и только в начале декабря «Спартак» подписал контракт с Олегом Кононовым.
Выступление столичного ЦСКА трудно назвать неудачным — все же команда дважды обыграла мадридский «Реал» — но даже эти победы не позволили армейцам выйти в
Первый матч состоялся в Чехии и завершился со счетом 2:2. Второй тур преподнес приятный сюрприз — на московском стадионе «Лужники» армейцы с минимальным счетом (1:0) обыграли мадридский «Реал».
В третьем и четвертом турах ЦСКА встречался с итальянской «Ромой» и проиграл дважды — в Риме со счетом 0:3, а в Москве 1:2. Последний тур стал сенсацией для всех. «Реал» и ЦСКА встречались в Мадриде, где на «Сантьяго Барнабеу» армейцы одержали разгромную победу (3:0).
Российская фигуристка Евгения Медведева, воспитанница Этери Тутберидзе, на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане выиграла серебро в женском одиночном катании, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой всего 1,31 балла. Хоть она и нацеливалась на золото, Олимпиаду спортсменка может записать себе в актив. Но дальше год для нее стал складываться не самым удачным образом.
В мае Медведева ушла от Тутберидзе — их сотрудничество длилось 11 лет. Как информировали СМИ, между фигуристкой и тренером произошел конфликт.
Специалист утверждала, что ссора случилась
Медведева переехала в Канаду и начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Многие поклонники фигурного катания так и не смогли смириться с «побегом» Медведевой в другую страну, считая ее предательницей.
В Канаде спортсменка очутилась на третьей строчке: победу забрала ее соотечественница Елизавета Туктамышева, а второе место — японка Мако Ямашита. На этапе во Франции фигуристка вообще оказалась вне пьедестала, заняв лишь четвертое место. Эти результаты не позволили ей выйти в финал
Накануне чемпионата России перед Медведевой стояла задача попасть в заявку сборной России для участие на чемпионате Европы. Спортсменка сменила перед турниром короткую программу, а на самом соревновании с треском провалила ее, упав дважды.
Для фигуристки этот провал стал самым крупным в ее карьере — после короткой программы она занимала лишь 14-е место. Благодаря хорошему выступлению в произвольной Медведева поднялась на седьмое место, но этого было недостаточно для того, чтобы попасть в сборную России на чемпионат Европы и мира.
В октябре были задержаны нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Дело сразу было предано огласке, что неудивительно:
футболисты ранним утром в одном из столичных кафе избили двух чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Причем, как было видно на записях камер наблюдения, дело не обошлось только кулаками, в дело пошел также стул.
Чуть позже стало известно о еще одной драке, которая произошла до инцидента в кафе. Кокорин и Мамаев, а также находившиеся вместе с ними младший брат Кокорина Кирилл и друг игроков Александр Протасовицкий, вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве футболистам и их сообщникам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». По решению суда Кокорин и Мамаев должны были провести два месяца в СИЗО «Бутырка», до 8 декабря.
Апелляции адвокатов, которые были направлены за эти два месяца, не были удовлетворены. 5 декабря состоялось еще одно заседание, на котором решалось, оставить футболистов в СИЗО еще на два месяца или же отпустить их, изменив меру пресечения. Следствие настаивало на продлении ареста, так как на свободе, по словам прокурора, футболисты «будут иметь возможность продолжить заниматься преступной деятельностью».
Стоит отметить, что Кокорин только восстановился после тяжелой травмы, он не играл с весны 2018 года, пропустил чемпионат мира и только начал выходить на поле в составе «Зенита» и забивать мячи. Теперь же совершенно неясно, когда в следующий раз он и Мамаев смогут помочь своим командам, да и смогут ли вообще.
Нападающий Федор Смолов был основным форвардом сборной России до домашнего чемпионата мира. Но все изменилось уже в первой игре, в
На поле Смолов был почти не заметен, не принял участия в двух первых забитых мячах команды и был заменен на 71-й минуте на Артема Дзюбу, который через минуту после выхода на поле провел гол. После этого место в стартовом составе для Смолова было потеряно, он выходил лишь на замены, не показывая той яркой игры, которой от него ждали болельщики и тренерский штаб.
А потом случилась четвертьфинальная игра против сборной Хорватии. Сборная России довела матч до серии пенальти. Смолов бил первым — по центру, но реализовать 11-метровый не смог, хорватский вратарь сделал сейв.
После этого форвард «Краснодара» стал одним из главных антигероев чемпионата мира для болельщиков.
Для него шансом показать себя в Европе была Лига чемпионов, в которой выступал «Локомотив».
Но Смолов получил травму. На матче 1/16 финала Олимп — Кубка России форвард сломал ключицу. Его ждали операция и восстановление, которое могло занять больше месяца. Первые туры европейского турнира нападающий пропустил.
Травма и отголоски неудачного для него чемпионата мира не позволили Смолову вновь заиграть на том уровне, который он демонстрировал в «Краснодаре».
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР)
В Пхенчхане, где проходила Олимпиада, было трудно найти хоть
Команда была вынуждена защищать честь России под нейтральными цветами, с которыми выступают спортсмены из стран, лишенных признания МОК или находящихся в стадии формирования.
Когда решение Олимпийского комитета было озвучено, мнения как спортсменов, так и болельщиков разделились.
Другая часть считала, что выступить атлетам на Играх обязательно надо. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил тогда, что бойкотировать соревнования в Корее нельзя, ведь для многих атлетов эта Олимпиада стала тем, к чему они шли всю жизнь.
В конечном итоге Олимпийские атлеты из России заняли 13-е место в медальном зачете. Команда завоевала 17 наград, из которых две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.
Для капитана московского «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова осень выдалась неудачной. Сначала хавбек был отправлен в дубль команды за лайк, а потом стал объектом ненависти фанатов, попутно скандально разводясь со своей супругой Дарьей.
В сентябре Глушаков вместе с защитником
В основной состав хавбек вернулся уже после отставки Карреры, почти через месяц.
Но тут же он столкнулся с ненавистью части фанатов, которые требовали лишить футболиста капитанской повязки, отправить его обратно в дубль или вовсе продать хавбека. Фанатское объединение команды «Фратрия» выдвинуло обвинение, суть которого заключалось в том, что Глушаков нарушал основные спортивные принципы и плохо исполнял обязанности капитана команды. Еще одной причиной недовольства болельщиков было мнение, что полузащитник саботировал работу Карреры, устроил заговор против итальянского специалиста вместе с другими футболистами и сотрудниками клуба.
Одновременно с этим у Глушакова возникли проблемы в личной жизни.
В процессе выяснилось, что полузащитник не раз изменял супруге, а также, по словам Дарьи, избивал ее. Также адвокат Глушаковой обвинил футболиста в том, что он вывел с общего замороженного счета 170 млн рублей. Если этот факт будет доказан, то игроку может грозить до десяти лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.
Анастасия Мартыненко